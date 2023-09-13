الكشف عن مخطط مشروع جسور مدخل جزر دبي

كشفت هيئة الطرق والمواصلات بدبي خريطة الجسور المؤدية لمداخل جزر دبي ضمن مشروع محور الشندغة، وذلك في إطار اتفاقية وقعتها مع شركة (نخيل) المطور لتنفيذ مداخل ومخارج مباشرة من جهة بر دبي.

ويأتي المشروع تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي باستكمال مراحل مشروع تطوير محور الشندغة، لمواكبة التنمية المستمرة التي تشهدها المنطقة الواقعة على امتداد المحور، واستيعاب احتياجات النمو العمراني والسكاني.

ووفقاً للاتفاقية، سيجري توفير مدخل ومخرج مباشر لمشروع جزر دبي من جهة بر دبي، حيث سيتم تنفيذ جسر يعبر خور دبي في المنطقة الواقعة بين جسر إنفينيتي ومنطقة مشروع تطوير ميناء راشد، بطول قرابة 1425 متراً، وبسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، وبطاقة استيعابية إجمالية تقدر بنحو 16000 مركبة في الساعة في الاتجاهين.

ويرتفع الجسر 15 متراً ونصف المتر، فوق مستوى سطح مياه خور دبي، ويبلغ عرض القناة الملاحية 75 متراً، وهو ما يسمح بمرور مختلف أنواع السفن في الخور، ويتضمن المشروع تنفيذ مسار خاص للمشاة والدراجات الهوائية على طول الجسر من جهة واحدة، وسيجري تنفيذ مصعدين على طرفي الجسر مخصصين لحركة المشاة والدراجات الهوائية.

كما يشمل المشروع إنشاء طرق سطحية بطول حوالي 2000 متر لتوفير الربط اللازم مع الطرق الحالية من طرفي جزر دبي ومنطقة بر دبي، ويتوقع إنجاز المشروع في عام 2026.