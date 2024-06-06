فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسصحة

الكشف عن لقاح ضد جميع أنواع السرطان

علماء يبتكرون لقاحا ضد جميع أنواع السرطان عن طريق الحقن بعد أن تم تصنيعه بالاعتماد على تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA).

فريق التحرير by فريق التحرير

كشف علماء الروس من ابتكارهم للقاح مضاد لجميع أنواع السرطان بعد أن اجتاز اللقاح بنجاح الاختبارات التي أجريت على الفئران المخبرية بحسب تقارير صحفية.

الأكاديمي الروسي” ألكسندر غينسبورغ” أفاد في تصريحات على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدَّوْليّ إن “اللِّقاح الروسي المضاد لجميع أنواع السرطان اجتاز بنجاح الاختبارات التي أجريت على فئران مصابة بالورم الميلانيني، وقد لاحظ الباحثون أنه بعد مضي 15 يوما على تلقيحها، أي عندما تبدأ منظومة المناعة في العمل، حدث فرق كبير في حجم الورم بين الحيوانات الملقحة وغير الملقحة وكانت النتيجة أن الفئران غير الملقحة باللقاح توفيت بعد مرور ما بين 19 و22 يوما في حين لا تزال الفئران الملقحة على قيد الحياة حتى الآن”.

وأضاف “غينسبورغ” أن” اللِّقاح تم تصنيعه بالاعتماد على تقنية mRNA، ومن المتوقع أن يعطى هذا اللِّقاح لمرضى السرطان عن طريق الحقن في الورم الخبيث مباشرة أو يحقن في العضل وفقا لحالة المريض لإنه إذا أعطي على شكل قطرات عبر الفم، فإنه سيصل إلى الكبد لأنه مغلف بغلاف دهني أما في حالة حقنه في الورم أو العضلات فإنه سيتوزع بالتساوي في جميع أنحاء الجسم”.

الأكاديمي الروسي” ألكسندر غينسبورغ”

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...