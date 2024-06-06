الكشف عن لقاح ضد جميع أنواع السرطان

كشف علماء الروس من ابتكارهم للقاح مضاد لجميع أنواع السرطان بعد أن اجتاز اللقاح بنجاح الاختبارات التي أجريت على الفئران المخبرية بحسب تقارير صحفية.

الأكاديمي الروسي” ألكسندر غينسبورغ” أفاد في تصريحات على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدَّوْليّ إن “اللِّقاح الروسي المضاد لجميع أنواع السرطان اجتاز بنجاح الاختبارات التي أجريت على فئران مصابة بالورم الميلانيني، وقد لاحظ الباحثون أنه بعد مضي 15 يوما على تلقيحها، أي عندما تبدأ منظومة المناعة في العمل، حدث فرق كبير في حجم الورم بين الحيوانات الملقحة وغير الملقحة وكانت النتيجة أن الفئران غير الملقحة باللقاح توفيت بعد مرور ما بين 19 و22 يوما في حين لا تزال الفئران الملقحة على قيد الحياة حتى الآن”.

وأضاف “غينسبورغ” أن” اللِّقاح تم تصنيعه بالاعتماد على تقنية mRNA، ومن المتوقع أن يعطى هذا اللِّقاح لمرضى السرطان عن طريق الحقن في الورم الخبيث مباشرة أو يحقن في العضل وفقا لحالة المريض لإنه إذا أعطي على شكل قطرات عبر الفم، فإنه سيصل إلى الكبد لأنه مغلف بغلاف دهني أما في حالة حقنه في الورم أو العضلات فإنه سيتوزع بالتساوي في جميع أنحاء الجسم”.

الأكاديمي الروسي” ألكسندر غينسبورغ”