الكشف عن قائمة أكثر 150 شخصية عربية تأثيراً

كشفت مجلة أريبيان بزنس عن قائمة “أقوى 150 شخصية عربية تأثيراً لعام 2025” ضمن إطار جديد وجريء، يركز على تسليط الضوء على الروّاد وصناع القرار في الشركات والمؤسسات الذين يمتلكون أوسع نطاق من التأثير. تتجاوز هذه القائمة كونها مجرد تصنيف، لتصبح نقطة انطلاق لعصر جديد*في منهجية القوائم التي تصدرها المجلة. تتميز النسخة الجديدة باعتماد منهجية أكثر دقة ونطاق إقليمي أوسع، بهدف تجسيد التحولات في المشهد القيادي العربي. ولضمان التكريم الشامل للتميز في المنطقة، قُسمت القائمة إلى ثلاث فئات رئيسية. الأولى هي فئة “المبتكرون، ممن يكسرون القوالب”، وتستهدف المفكرين الجريئين الذين يعيدون كتابة القواعد في قطاعات مختلفة ويتحدون الوضع الراهن فيها، سواء كانوا في عالم التقنية، الإعلام، التقنية المالية، الاستدامة، أو الموضة. أما الفئة الثانية، فهي “أصحاب الرؤى، ممن يقودون بهدف ناظم لتحقيق رؤيتهم، وتُخصص لأصحاب الابتكار من المخططين للمدى البعيد، من قيادات الشركات والثقافة الذين يرسمون معايير جديدة للمستقبل. وأخيراً، تحتفي فئة “عائلات عريقة، شرف في التراث بأولئك الذين يتولون حمل راية شركاتهم العائلية، محتفظين بالقيم الأساسية العريقة ومجددين في التركة العائلية.

ولتحقيق أقصى قدر من الإنصاف والدقة، اعتمدت أريبيان بزنس على إطار تقييم متقدم ومُحكم يقيس التأثير الشامل. يجمع هذا الإطار بين الإنجازات الملموسة والتأثير المعنوي عبر مجموعة من المقاييس المحددة. يحتل “الإلهام” و”التركة” و”المساهمة الاقتصادية” النسبة الأكبر من التقييم، تليها عوامل مثل الابتكار والتفاعل المجتمعي والإنجاز المبادر. وتُمنح نسبة أيضاً للحضور بمنصات التواصل، والتأثير البيئي. تم تقييم المرشحين بواسطة لجنة خبراءمتخصصة باعتماد خوارزمية خاصة، لضمان قياس عادل للقوة والتأثير المتوقع لعام 2025 وما بعده. (يستدعي الإطلاع على القائمة على الموقع الانكليزي التسجيل بالموقع).