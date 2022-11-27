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Posted inأخبار أريبيان بزنسكرة قدم

الكشف عن سر “التغيير المفاجئ” لتشكيلة المغرب أمام بلجيكا

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في مواجهة المغرب أمام بلجيكا أعلن وليد الركراكي، المدير الفني للمغرب، تشكيلة الفريق الذي سيواجه بلجيكا والتي كان على رأسها الحارس الأساسي ياسين بونو، قبل تغييره قبيل بدء اللعب مباشرة.
بونو وقف مع الفريق وردد النشيد الوطني قبل لحظات من انطلاق المباراة المقامة في ملعب الثمامة، لكن الجماهير تفاجأت مع بداية المباراة بوقوف الحارس الاحتياطي المحمدي، وذلك في الجولة الثانية من المجموعة السادسة بكأس العالم قطر 2022.

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ولتوضيح الأمر فإن ما جرى مع بونو كالتالي:
• الركراكي أعلن تشكبلة المنتخب المغربي وعلى رأسها بونو الذي وقف مع الفريق قبل انطلاق المباراة مرددا النشيد الوطني.
• شعر بونو بدوار في الرأس قبل انطلاق المباراة.
• اضطر الجهاز الفني لاستبدال الحارس الأساسي بالحارس الاحتياطي المحمدي.

وجاء تشكيل المغرب كالتالي:

المحمدي – أشرف حكيمي – نايف أكرد – غانم سايس – نصير مزراوي – سفيان أمرابط – عز الدين أوناحي – سليم أملاح – حكيم زياش – سفيان بوفال – يوسف النصيري”.

جدير بالذكر أن بلجيكا تتصدر المجموعة الثالثة بعد فوزها على كندا (1-0)، بينما يملك منتخب المغرب نقطة وحيدة بعد تعادله سلبيا مع كرواتيا في الجولة الأولى.

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