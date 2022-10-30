الكشف عن سرقة عالم أثار بريطاني شهير لمجوهرات توت عنخ آمون

تكشف بي بي سي اليوم في برنامج تلفزيوني كيف سرق عالم الأثار الإنجليزي وخبير علوم المصريات هاورد كارتر مجوهرات فرعون صغير عند اكتشافه لمقبرة توت عنخ آمون بوادي الملوك، الأقصرفي مصر سنة 1922. وتبين أنه سرق مجوهرات تعود لفرعون شاب وقام ببيعها لتاجر آثار قرر التبرع بها للمتحف البريطاني بحسب ما نقلته ديلي ميل عن برنامج وثائقي لـ بي بي سي والذي يبث اليوم باسم Tutankhamun’s Secrets: Raiders Of The Lost Past.

يزعم البرنامج أن كارتر ، الذي توفي عن 64 عامًا في عام 1939 ، باع الصقور إلى جامع. بعد ذلك تم بيعها لعالم مصريات هواة ، قام بدوره ببيعها للمتحف في عام 1967.

يركز البرنامج ، الذي قدمته جانينا راميريز ، مؤرخة الفن في أكسفورد ، على طوق مرصع بالجواهر لا يقدر بثمن والذي فقد بعد فترة وجيزة من اكتشافه على جثة الفتاة البالغة من العمر 19 عامًا المحفوظة كذلك الحال مع خرز ذهبي على شكل صقر مأخوذ من الياقة الأصلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفيلم الوثائقي يتهم كارتر بتهريب 24 قطعة إلى خارج مصر في انتهاك لحظر تصدير أي من الأشياء الموجودة في مقبرة الملك الصبي، وتشمل هذه مقتنيات كانت ترتديها مومياء الملك الصبي حيث تم رسمها وتصويرها في ذلك الوقت من قبل فريق التنقيب بقيادة بريطانيا، ولاحقًا تم اكتشاف فقد بعض من أجزاء المومياء عندما تم تصويرها بالأشعة السينية في عام 1968.

وتابعت أن قضية البرنامج ضد كارتر تعتمد بشكل كبير على عمل عالم المصريات الفرنسي مارك جابولد، الذي قضى سنوات في التحقيق في اختفاء بعض مقتنيات الملك الصبي، فهو يعتقد أن العقد الذي عُرض للبيع بالمزاد العلني في لندن عام 2015 تضمّن خرزًا ذهبيًا مأخوذًا من الياقة الأصلية لمومياء الملك الصبي.

وأضافت الصحيفة أنه يعتقد أن صقرين، مصنوعين من الذهب والقيشاني، الخزف الموجود في متحف كانساس في أمريكا، كانا أيضًا جزءًا من مقتنيات الملك الصبي، حيث يؤكد البرنامج أن كارتر، الذي توفي عن 64 عامًا في عام 1939، باع الصقور إلى جامع تحف بعد ذلك تم بيعها لعالم مصريات هواة، وقام بدوره ببيعها إلى المتحف في عام 1967، وربما حاول كارتر التربح من الاكتشافات.

وقالت عالمة الآثار الدكتورة مونيكا حنا: “لا يوجد أبرياء تمامًا ولا يوجد أشرار كاملون وأعتقد أنه كان مزيجًا من الاثنين، فربما حاول في بعض الأحيان بذل قصارى جهده لحماية المواقع وفي أوقات أخرى فعل ما هو أفضل لمصلحته الخاصة”.

يأتي ذلك فيما تستعد محافظة الأقصر، للاحتفال فى 4 نوفمبر المقبل، بالذكرى الـ100 لاكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، حيث ينظم مركز البحوث الأمريكى بمصر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، فعاليات بعنوان “تجاوز الأبدية لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون”، وذلك فى الذكرى المئوية لاكتشاف أهم مقبرة فى تاريخ الحضارة المصرية القديمة، خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل 2022 بمدينة الأقصر.