الكشف عن تفاصيل تمويل المشروعات الخضراء في مصر

خاص – القاهرة – أريبيان بزنس

كشف عمر النمر، مدير تطوير العمليات في “ليبرا كاربون“، أن الشركة ستبدأ برأسمال ضخم وستكون بمثابة ممول لمشاريع الاقتصاد الأخضر عبر شهادات الكربون التي ستعامل نفس معاملة السندات المالية.

وتعد “ليبرا كاربون” أول شركة تم تأسيسها لتطوير وإدارة وإصدار شهادات الكربون في مصر.

كيفية إصدار شهادات الكربون

وشرح النمر في تصريح لموقع “أريبيان بزنس” طريقة عمل الشركة وإصدار شهادات الكربون وذلك من خلال الخطوات التالية:

دراسة حجم المشروع

تقدير حجم الانبعاثات الذي سيعمل هذا المشروع على خفضه سنويا

يلي ذلك في حال اعتماد المشروع من حيث جدواه في تخفيض الانبعاثات

عرض توضيحي له

تقديمه لمراقب الكربون في الشركة

اعداد تقرير عن المشروع لتحديد إذا كان المشروع إيجابيا أم سلبيا من حيث الأثر البيئي

وإذا كان التقرير إيجابيا فيتم تقديم المشروع لجهة الاعتماد وهي التي تصدر الشهادات الكربونية.

وأكد النمر:

في حالة صغار المستثمرين من الشباب الذين لديهم مشروعات خضراء وليس لديهم حسابات لتداول شهادات الكربون في البورصة فإن شركة ليبرا كاربون تقوم بتداول شهاداتهم نيابة عنهم وتعطيهم الأرباح.

تسهيلات لأصحاب المشاريع الصغيرة

وأوضح أنه تسهيلا على أصحاب المشاريع الصغيرة فإن الشركة تتحمل نيابة عنهم كل التكاليف الاستشارية وتكاليف دراسات الجدوى لحين حصولهم على شهادات الكربون ثم تحصل منهم شركة ليبرا كاربون فقط على رسوم الخدمات التي قدمتها لهم حتى حصولهم على الشهادات.

وأشار إلى أنه بالنسبة للشركات الكبرى فإنها هي التي تتحمل كل شيء يتعلق بدراسات الجدوى وتقييم الخبراء حتى حصولها على شهادات الكربون.

تداول الشهادات في البورصة المصرية

النمر قال إنه سيتم تداول تلك الشهادات بين الشركات وبعضها في سوق شهادات الكربون الذي تم إنشاؤه في البورصة المصرية أخيرا، وحيث تكون مثل السندات وكل شركة تشتري شهادة كربونية يكون مقابلها مبلغا ماليا معينا يمثل رصيدا ماليا لها وتحصل بموجبه على تمويل مما يسمى إدارة التمويل المستدام بالبنوك.

وقعت الشركة القابضة لتنمية الأسواق المالية، التابعة للبورصة المصرية، اتفاقا مع البنك الزراعي المصري، وشركة “ليبرا كابيتال”، لتأسيس أول شركة مصرية لتطوير وإدارة وإصدار شهادات الكربون والشهادات والمنتجات البيئية على اختلاف أنواعها.

أعلنت البورصة المصرية إطلاق سوق طوعية للكربون في مصر تهدف إلى “تعزيز تمويل المشروعات الخضراء المخفضة للانبعاثات الكربونية في قارة أفريقيا.

وتزايد الاهتمام خلال السنوات الأخيرة بما يعرف بتسعير الكربون، وهو إحدى الأدوات التي تسهم في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

تتيح شهادات أو عقود الكربون لأحد الأطراف بيع فائضه الكربوني لطرف آخر يحتاج هذا الفائض لأنه يُنتج أكثر من الحد المسموح له.

يجري تداول هذه الشهادات الكربونية في بعض الدول، على غرار شراء وبيع الأسهم والسندات المالية.

أصدر البنك المركزي المصري أصدر تعليمات إلزامية للبنوك في مصر لإنشاء إدارة تمويل مستدام تعطي أولوية التمويل للمشروعات الخضراء والتي تقلل الانبعاثات الكربونية.