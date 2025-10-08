الكشف عن برامج تأهيل الكفاءات السعودية في المناصب القيادية في فنادق راديسون

أعلنت مجموعة فنادق راديسون عن إطلاق النسخة الأضخم من مهرجان الوظائف 2025، وهو فعالية عالمية افتراضية وعبر أنشطة محلية تُقام في الفنادق والمكاتب التابعة للمجموعة لتحتفي بتأهيل الكفاءات السعودية. وهذا يسمح للمواهب من أكثر من 105 دول بالمشاركة والاطلاع على الفرص والتواصل مع فرق التوظيف. تهدف المبادرات في المهرجان إلى إلهام الجيل الجديد من خبراء الضيافة، وتطوير مهاراتهم، واستقطابهم للانضمام إلى فرق المجموعة. تمتدّ فعاليات المهرجان المتنوّعة طوال شهر أكتوبر 2025، بمشاركة أكثر من 75 ألف موظّف، إلى جانب مجموعة من أصحاب المواهب الواعدة من أكثر من 105 دول، للاحتفاء بالنمو المهني، والتعلّم المستمر، والتنقّل الوظيفي في قطاع الضيافة. ويؤكّد المهرجان مكانة مجموعة فنادق راديسون المرموقة كوجهة مفضّلة للعمل في أحد أكثر القطاعات حيوية وتطوّراً على مستوى العالم. بناءً على النجاح الكبير الذي حققته النسخ السابقة من شهر الوظائف ومهرجان الوظائف، تأتي دورة هذا العام بصيغة موسّعة ومتكاملة تتخلّلها فعاليات للكوادر الداخلية والمواهب الخارجية، في تجربة أكثر شمولاً وتفاعلاً. ويعكس مهرجان الوظائف 2025 التزام المجموعة بالاستثمار في رأس المال البشري، وترسيخ قيم التنوع، ووضع معايير جديدة لتطوير المواهب في قطاع الضيافة. احتفلت مجموعة فنادق راديسون مؤخراً بالدفعة الأولى من خرّيجي برنامج “أبجد” الذي أُقيم في فندق راديسون بلو، مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض. تم تطوير هذا البرنامج بالشراكة مع وزارة السياحة السعوديّة لتأهيل الكوادر الوطنية في المناصب الإشرافية وتمكينها من الارتقاء إلى المناصب الإدارية، دعماً لأهداف رؤية السعودية 2030. كما يكمّل برنامج أبجد مبادرات أخرى مثل برنامج انتقال الكونسيرج إلى النجاح الذي يهدف إلى صقل مهارات المواطنين السعوديين العاملين في الصفوف الأمامية ضمن الفنادق. وتؤكّد هذه البرامج مجتمعةً دور مجموعة فنادق راديسون الريادي في تطوير المواهب السعودية وتسريع ارتقائها في السلّم المهني. تطلق المجموعة هذا العام منصّة “مساحة الوظائف” الرقميّة المخصّصة لتزويد الموظفين الحاليين بموارد وأدوات وفرص وظيفية، إلى جانب موقع إلكتروني للباحثين عن عمل من خارج المجموعة. تعرض المنصّة الجديدة القيمة الوظيفية للموظف في راديسون عبر أربع ركائز رئيسية، ألا وهي: بناء مسيرة مهنية ناجحة، واكتشاف روعة قطاع الضيافة، واختبار روح التعاون بين أعضاء الفريق، وقيادة الفريق بطموح. وبالتالي، تهدف المنصّة إلى تسهيل الوصول إلى الفرص المهنية المجزية في قطاع الضيافة. الاحتفاء بكلّ فردٍ، حول العالم مع أكثر من 1580 فندقاً في مختلف أنحاء العالم، تضمّ مجموعة فنادق راديسون فريق عمل من 142 جنسية، ما يجعلها واحدة من أكثر الشركات تنوّعاً في القطاع. يُقام المهرجان هذا العام بصيغة هجينة تجمع بين الفعاليات الافتراضية العالمية والأنشطة المحلية في الفنادق والمكاتب، لضمان توفير الوصول لأوسع شريحة ممكنة وتعزيز المشاركة الفعّالة.

