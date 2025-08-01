الكشف عن “باسو”، تحفة معمارية جديدة على نخلة جميرا

أعلنت “بيوند للتطوير العقاري”، عن إطلاق “باسو”، التحفة المعمارية الواقعة على الهلال الغربي من نخلة جميرا، إحدى أبرز الوجهات العالمية في دبي. تم إطلاق المشروع خلال حفل مميز أقيم في نخلة جميرا، تخلله عرض استثنائي استخدم أكثر من 4,000 طائرة درون على مدار 13 دقيقة، في أول استخدام لتقنية “الشاشات في السماء” في دبي. ويُعد “باسو” أول مشروع رئيسي للشركة خارج نطاق مخططها العمراني في “مدينة دبي الملاحية”، ويتألف من برجين بتصميم هندسي جريء ومبتكر، “أفيتا” و”بيلا”، ويضم 625 وحدة سكنية راقية بتصاميم تحاكي الحياة العصرية بمختلف أنماطها. ويوفر المشروع تجربة معيشية متكاملة تتمحور حول الأناقة، الانسيابية، والراحة، من خلال الوحدات السكنية التي تبدأ من الشقق ذات غرفة نوم واحدة، وصولاً إلى البنتهاوس الفسيحة المؤلفة من خمس غرف نوم، والفلل الشاطئية المستقلة المكوّنة من ست غرف نوم. عادل تقي، الرئيس التنفيذي لشركة “بيوند للتطوير العقاري” أشار بالقول: “باسو” ليس مجرد مشروع جديد، بل يعد بمثابة نقلة نوعية في مسيرتنا لتطوير مساحات تلبي مختلف التوجهات المتعلقة بالجوانب الحياتية المتنوعة. وارتكزت رؤيتنا في هذا المشروع على ثلاث ركائز أساسية: العنوان، والمعلم، والتجربة. فنحن نؤمن أن التصميم المعماري يجب ألا يكون مجرد شكل، بل رسالة، تحفّز المشاعر وتخلق لحظات لا تنسى. وتمثل نخلة جميرا، بمكانتها العالمية وإطلالتها البحرية الفريدة، المنصة المثالية لتجسيد هذه الفلسفة.” وأضاف: “لم تعد دبي اليوم مدينة مزدهرة فحسب، بل أصبحت معياراً عالمياً للتطوير الحضري الطموح. وفي ظل الدعم الذي توليه القيادة الرشيدة لهذا القطاع الحيوي، والبنية التحتية المتقدّمة، والبيئة الاستثمارية الجاذبة، فإننا في “بيوند” لا نواكب هذه الديناميكية فحسب، بل نُسهم في صياغتها من خلال تطوير مشاريع تُعيد تعريف مستقبل العقارات في المنطقة”.

وتتضمن الوحدات السكنية مسابح خاصة وحدائق مطلة على المناظر الطبيعية الخضراء والشاطئ. ويقدّم المشروع، المتوقع تسليمه في الربع الثالث من عام 2029، مجموعة من التجارب والمرافق الغامرة، تبدأ من ساحة “بيازا” عند المدخل الرئيسي، ومركزاً للياقة بمساحة 260 مترًا مربعًا، وجناح أطفال مستوحى من منهج “مونتيسوري”، ومسطحات خضراء، وشاطئاً رملياً خاصاً بطول 250 مترًا، ومركز سبا، ومنطقة اجتماعية، ومسبح “إنفينيتي” بإطلالة 360 درجة. ويتماشى إطلاق مشروع “باسو” مع الرؤية الطموحة لـ”بيوند” التي تستمر في تعزيز بصمتها على الصعيدين المحلي والعالمي، ويجسّد فلسفتها العقارية التي تضع الإنسان في صميم أولوياتها.