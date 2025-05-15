الكشف عن أداء أبرز المناطق العقارية في أبوظبي

شهد سوق بيع وشراء البيوت والشقق في أبوظبي نموًا ملحوظًا في الأشهر الأولى من عام بحسب تقرير جديد. الكثير من المناطق المهمة شهدت زيادة في الطلب، وهذا يدل على أن أسعار العقارات من الممكن أن تستمر في الارتفاع.

يُعتقد أن هذا الارتفاع سيحدث بسبب قلة الوحدات السكنية المعروضة، والمشاريع الجديدة في البنية التحتية، وزيادة إقبال المستثمرين من داخل وخارج الدولة. شركة “أويا العقارية” تؤكد أن سوق العقارات في الإمارات مستقر رغم المشاكل الاقتصادية العالمية. التطورات في الخدمات المصرفية الرقمية، وزيادة ثقة المستثمرين، والحوافز مثل الإقامة الذهبية، تجذب استثمارات أجنبية كبيرة. هذا يؤدي إلى طلب كبير على المشاريع العقارية من الشركات المعروفة، والتي تعرض “أويا” الكثير منها. يشهد السوق أيضًا تعاونًا بين شركات عقارية وعلامات تجارية مشهورة مثل إيلي صعب ومرسيدس في مشاريع فاخرة.

بالإضافة إلى ذلك، التعاون مع فنادق عالمية مثل سانت ريجيس وماندارين أورينتال يزيد من جاذبية أبوظبي. هذه المشاريع تضع معايير جديدة للجودة وثقة المستثمرين. “أويا العقارية” حددت المناطق السكنية الأفضل أداءً والتي تتميز بمزايا تجعلها أكثر جاذبية. هذه المناطق لديها إمكانات للنمو المستمر، مما يعكس تطور أبوظبي كوجهة استثمارية مهمة.

أبرز المناطق وتوقعات الأسعار حسب “أويا العقارية”:

جزيرة ياس: مركز سياحي وترفيهي عالمي. الإعلان عن “ديزني لاند أبوظبي” يعزز مكانتها الاستثمارية. دمج الوحدات السكنية الفاخرة مع فعاليات مثل عالم فيراري وحلبة مرسى ياس يزيد من جاذبيتها. يوجد عدد محدود من الفنادق، مما يوفر عوائد جيدة على الإيجارات قصيرة الأمد والسياحية. متوسط سعر البيع (الربع الأول 2025): 1,500 – 2,100 درهم للقدم المربع. السعر المبدئي للاستوديو: 800,000 درهم. توقعات نمو رأس المال (2025-2026): 9/10 (بسبب ديزني لاند وقلة الفنادق).

جزيرة الريم: توسيع صلاحيات سوق أبوظبي العالمي فيها عزز مكانتها كمجتمع متميز على البحر يجذب المستثمرين. تتميز بمزيج من الحياة الحضرية والمناظر الطبيعية، وتجذب العائلات والوافدين.

لا توجد قيود من البلدية وسوق الإيجار قوي. متوسط سعر البيع (الربع الأول 2025): 1,400 – 2,000 درهم للقدم المربع. السعر المبدئي للاستوديو: 700,000 درهم. توقعات نمو رأس المال (2025-2026): 8/10 (بسبب مشروع الاتحاد للقطارات وتطور البنية التحتية).

جزيرة الحديريات: مجتمع جديد يجمع بين الطبيعة والحياة الحضرية. يجذب المستخدمين النهائيين والمستثمرين. من المتوقع ارتفاع الأسعار فيها في 2025 وما بعده بسبب مشاريع مثل سيرف أبوظبي وفيلودروم أبوظبي. تتحول بسرعة إلى وجهة مرغوبة للعيش والترفيه. متوسط سعر البيع (الربع الأول 2025): 1,400 – 2,100 درهم للقدم المربع. السعر المبدئي للشقة بغرفة نوم واحدة: 2 مليون درهم. توقعات نمو رأس المال (2025-2026): 8/10 (بسبب الطلب القوي على العقارات التي لا تزال قيد الإنشاء).

شاطئ الراحة: لا يزال من أبرز المجتمعات السكنية على البحر في أبوظبي. يجذب مستثمرين من دول مختلفة بسبب النشاط القوي في إعادة البيع وإطلاق مشاريع جديدة، بالإضافة إلى بنيته التحتية المتطورة وقيمته الجيدة عند إعادة البيع. متوسط سعر البيع (الربع الأول 2025): 1,260 – 1,490 درهم للقدم المربع. السعر المبدئي: 1 مليون درهم. توقعات نمو رأس المال (2025-2026): 7/10 (بسبب فرص شراء العقارات التي لا تزال قيد الإنشاء).

جزيرة السعديات: وجهة مفضلة بسبب الفخامة والتجارب الثقافية، خاصةً وجود متحف اللوفر أبوظبي. تجذب أصحاب الثروات الكبيرة من دول مثل بريطانيا وفرنسا وروسيا والصين. يُنصح بها للمستثمرين على المدى الطويل الذين يرغبون في تحقيق نمو كبير في رأس المال. متوسط سعر البيع (الربع الأول 2025): 1,800 – 3,400 درهم للقدم المربع. السعر المبدئي للاستوديو: 1.3 مليون درهم.

توقعات نمو رأس المال (2025-2026): 7/10 (بسبب ثقة المستثمرين المستمرة). بشكل عام، سوق العقارات في أبوظبي يشهد نموًا قويًا مدعومًا بمشاريع تطويرية مهمة وبنية تحتية متطورة، مما يجعله جاذبًا للمستثمرين المحليين والأجانب.