قفزت أسعار وجبة الكشري في مصر بنسبة 59 بالمئة في ديسمبر/كانون أول 2022 وسط ارتفاعات حادة في أسعار المواد الداخلة في صناعة الطبق الأشهر في مصر.

وقالت وكالة بلومبيرغ للأنباء، اليوم الإثنين، إن مؤشر الكشري أظهر ارتفاعه بنسبة 59 بالمئة في ديسمبر/كانون الأول على أساس سنوي أي ثلاثة أضعاف معدل التضخم في مصر البالغ 21.3 بالمئة.

وأكدت أن مكونات الكشري ارتفعت أسعارها بحدة خلال الفترة الماضية، مع صعود سعر العدس بنسبة 66.5 بالمئة والأرز بنسبة 89 بالمئة، والطماطم بنسبة 83 بالمئة.

وطرأ ارتفاع على أسعار المعكرونة بنسبة 75 بالمئة والبصل بنسبة 27.5 بالمئة والزيت بنسبة 47 بالمئة والثوم بنسبة 36.5 بالمئة.

والكشري، الخالي من الكربوهيدرات واللحوم، وهو ملازم لموائد المصريين خاصة الفقراء خلال العقود الماضية، بسبب سعر إنتاجه المنخفض.

ويتألف طبق الكشري بشكل أساسي من الأرز المسلوق والمعكرونة والعدس، والبصل المقلي وصلصة الطماطم والثوم مع رشة من الخل.

وفي مصر؛ أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان البالغ نحو 104 ملايين نسمة، يتم تقديم الطبق في عربات الشوارع ومنافذ الوجبات السريعة، ويقدم كذلك على طبق فاخر في المطاعم السياحية.