الكشافة السعودية يرشدون 34329 حاجاً تائهاً

أرشد الكشافة المشاركون في خدمة ضيوف الرحمن بمعسكرات الخدمة العامة التابعة لجمعية الكشافة العربية السعودية أمس الخميس أول أيام التشريق 34329 حاجاً وحاجة من مختلف الجنسيات منهم 2906 حجاج أوصلوا إلى مقار حملاتهم و31423 حاجاً تم إرشادهم بالتوجيه والشرح وذلك من خلال 955 طلعة.

وكانت الجمعية، بحسب وكالة الأنباء السعودية، قد جندت لمهمة الإرشاد فقط ليوم العيد وأيام التشريق، ما يقارب 1500 كشاف وجوال وقائد يعملون في تسعة مراكز إرشاد بمشعر منى، إضافة إلى نقاط الإرشاد المتجول عبر آلية دقيقة من حيث التناوب أو التسجيل.

ويبلغ عدد الحجاج المشاركين في حج هذا العام أكثر من 1.8 مليون حاج وحاجة بحسب أرقام رسمية.

ورمى حجاج بيت الله الحرام اليوم ثاني أيام التشريق، الجمرات الثلاث بيسر وسهولة، تحفهم عناية الله ورعايته، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة.

بعدها توجه الحجاج المتعجلون إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع اتباعًا لقول الحق تبارك وتعالى: (وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُون).

واتسمت حركة الحجاج نحو جسر الجمرات بسهولة في مساراتهم في الذهاب للرمي أو العودة إلى أماكن أساكنهم في مشعر منى أو توجههم إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع لمن تعجل منهم.