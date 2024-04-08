فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنستكنولوجيا

الكسوف الكلي للشمس اليوم، كيف تشاهده عبر الإنترنت؟

لايمكن رؤية أول كسوف شمسي كلي نادر إلا عبر الإنترنت في مناطق كثيرة من العالم عدا أمريكا الشمالية حين سيكون مرئيا من ولاية “مازاتلان” الساحلية للمحيط الهادي في المكسيك، وحتى الساحل الشرقي لـ”نيوفاوندلاند” الكندية

فريق التحرير by فريق التحرير
الكسوف

تقدم ناسا بثا مباشرا لمشاهد الكسوف (صباح الغد بتوقيت معظم الدول العربية)، ويشهد العالم اليوم الاثنين الموافق للثامن من أبريل/نيسان أول كسوف شمسي كلي نادر يترقبه الملايين في أنحاء قارة أميركا الشمالية في إحدى أندر حالات الكسوف الكلي للشمس.

ولن يكون الكسوف مرئيا إلا في أميركا الوسطى وأميركا الشمالية، مروراً بالمكسيك والولايات المتحدة وكندا ولن يشاهد في مناطق كثيرة حول العالم كما هو الحال مع الجزيرة العربية أو عموم الدول العربية، وسيتاح بث لقطات له عبر الإنترنت من وكالة ناسا وغيرها . سيَحجب مرور القمر أمام الشمس رؤيتها تماماً لينقلب النهار إلى ليل لدقائق قليلة مع اصطفاف القمر فاصلا بين الأرض والشمس لمدّة 4 دقائق و28 ثانية بحسب ناسا.

رسم يوضح اصطفاف القمر أمام الشمس -ESO/M. Kornmesser

رابط البث من وكالة ناسا الفضائية

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...