الكسوف الكلي للشمس اليوم، كيف تشاهده عبر الإنترنت؟

تقدم ناسا بثا مباشرا لمشاهد الكسوف (صباح الغد بتوقيت معظم الدول العربية)، ويشهد العالم اليوم الاثنين الموافق للثامن من أبريل/نيسان أول كسوف شمسي كلي نادر يترقبه الملايين في أنحاء قارة أميركا الشمالية في إحدى أندر حالات الكسوف الكلي للشمس.

ولن يكون الكسوف مرئيا إلا في أميركا الوسطى وأميركا الشمالية، مروراً بالمكسيك والولايات المتحدة وكندا ولن يشاهد في مناطق كثيرة حول العالم كما هو الحال مع الجزيرة العربية أو عموم الدول العربية، وسيتاح بث لقطات له عبر الإنترنت من وكالة ناسا وغيرها . سيَحجب مرور القمر أمام الشمس رؤيتها تماماً لينقلب النهار إلى ليل لدقائق قليلة مع اصطفاف القمر فاصلا بين الأرض والشمس لمدّة 4 دقائق و28 ثانية بحسب ناسا.

Ready to witness a breathtaking celestial event?



Watch the 2024 total solar #eclipse live with us. https://t.co/0dMwJLSBL6 — NASA (@NASA) April 8, 2024

رسم يوضح اصطفاف القمر أمام الشمس -ESO/M. Kornmesser

رابط البث من وكالة ناسا الفضائية