الكريسماس في مصر: من الشوارع والحفلات إلى فنادق مكتملة بالأوروبيين المشتاقين للدفء

لون أحمر يعانق الأبيض، فينتج سعادة تدفئ برد الشتاء، حين تهل هدايا الكريسماس على مصر، بدءًا من 25 ديسمبر/كانون الأول، وحتى 7 يناير من العام الجديد، مرورا بليلة رأس السنة الميلادية.

الجميع سعيد، إما لأسباب دينية، أو لأسباب اجتماعية باعتبار الجو الكرنفالي الذي يعم، ولكن خلف هؤلاء وهؤلاء من يسعدون بجني المال، بدءًا من بائع “الطراطير” ودمى بابا نويل، وحتى متعهدو الحفلات وشركات السياحة والفنادق الكبرى.

الشوارع تتزين

ما أن تذهب إلى أي الفنادق أو المولات أو المحال في الأحياء الأرستقراطية أو المتوسطة، وربما بعض المحال في الأحياء الفقيرة، ستجد مجسمات أشجار الكريسماس وبابا نويل تزين المداخل، وقد تسمع صوت فيروز آت من هنا أو هناك يصدح بأغنية “ليلة عيد”.

هذه أجواء ثابتة، ولكن الجديد أن الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة، أعلنت في 14 ديسمبر البدء في تصنيع مجسمات أشجار الكريسماس؛ استعدادا لموسم احتفالات رئس السنة.

وقال إيهاب الشرشابي، رئيس الهيئة، إن ما ستنتجه الورش الإنتاجية بالهيئة من مجسمات لأشجار الكريسماس، سيوزع على ميادين وشوارع ومحاور وحدائق القاهرة لتزيينها، حسبما نقل عنه موقع “القاهرة 24”.

نفس الحال في المطارات التي تزينت مبانيها بمجسمات لشجرة الكريسماس وبابا نويل والهدايا.

وقال محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بأنه يهدف لنشر أجواء الاحتفال وبث البهجة لدى المسافرين والقادمين لقضاء إجازة رأس السنة في مصر، والتي من المتوقع أن تشهد إقبالًا سياحيًا.

وبدأت المواقع الصحفية المصرية، والقنوات التلفزيونية وكل وسائل الإعلام في نشر وبث مواد تتحدث عن أفضل الأماكن المقترحة لقضاء ليلة رأس السنة، والتي تتفاوت أسعارها وتناسب طبقات اجتماعية مختلفة.

الحفلات الغنائية.. طرب وبيزنس

متعهدو الحفلات ينشطون دائما في مثل هذه الأيام، واستطعنا جمع معلومات عن بعض أهم الحفلات، بحسب مواقع وصحف مصرية، كاليوم السابع والوطن والبوابة نيوز، بالإضافة لحسابات الفنانين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يتسنى لنا أن ننقل أسعار التذاكر الخاصة بكل الحفلات، فنقلنا المعلن والمتاح منها حتى الآن:

محمد منير يحيي حفلا بمنطقة القاهرة الجديدة يوم 30 ديسمبر ، وتتراوح أسعار تذاكر الحفل بين 300 جنيه وألف جنيه.

يحيي حفلا بمنطقة يوم ، وتتراوح أسعار بين راغب علامة يحيي حفلا ليلة رأس السنة ، بأحد فنادق منطقة التجمع الخامس بالقاهرة.

يحيي حفلا ، بأحد فنادق منطقة بالقاهرة. علي الحجار مساء 28 ديسمبر في حفل على مسرح “سيد درويش” بالإسكندرية ، وتتراوح أسعار التذاكر بين 210 و410 جنيه.

مساء في حفل على مسرح ، وتتراوح أسعار بين جنيه. مغني الراب ويجز يحيي حفلا في فاميلي بارك بالقاهرة الجديدة، يوم 29 ديسمبر ، وتراوحت أسعار تذاكر الحفل بين 300، و500 جنيه .

يحيي حفلا في بالقاهرة الجديدة، يوم ، وتراوحت أسعار تذاكر الحفل بين . حفل ضخم بأحد منتجعات السويس ، يشارك به كلا من: نانسي عجرم، رامي عياش، أحمد سعد ، ليلة رأس السنة ، وتراوحت أسعار تذاكره بين 1200 ، 2400، و3600 جنيه.

، يشارك به كلا من: ، ليلة ، وتراوحت أسعار تذاكره بين ، نيكول سابا تحيي حفلا مع المطرب الشعبي رضا البحراوي ، بـ” جريك كامبس ” بالقاهرة مساء الخميس 29 ديسمبر.

تحيي حفلا مع المطرب الشعبي ، بـ” ” بالقاهرة مساء الخميس 29 ديسمبر. محمد فؤاد يشارك أبو الليف حفلا غنائيا ليلة رأس السنة في “ كايرو جاز كلوب “.

يشارك حفلا غنائيا ليلة رأس السنة في “ “. وائل جسار يحيي حفلا بأحد فنادق القاهرة ليلة رأس السنة.

يحيي حفلا بأحد فنادق القاهرة ليلة رأس السنة. سيرين عبد النور ستكون نجمة حفل بأحد فنادق شرم الشيخ ليلة رأس السنة.

انتعاشة سياحية

أطلقت وزارة السياحة المصرية حملة ترويجية تحت عنوان “الكريسماس المشمس“، في نوفمبر الماضي، لجذب السياح من البلاد الباردة في الشمال إلى دفء مصر.

وتوقع محمد فلا عضو جمعية مستثمري السياحة بالبحر الأحمر، أن تشهد الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد زيادة كبيرة خلال النصف الثاني من ديسمبر، تزامنا مع أعياد الكريسماس ورأس السنة.

وقال لصحيفة “الوطن” المصرية المحلية إن نسب إشغال فنادق الغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم خلال أعياد الكريسماس ستتخطى حاجز الـ 95%.

الأمر أكد عليه عاطف عبد اللطيف، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، وقال للوطن إن الكريسماس بمصر يتزامن أيضا مع قدوم السياح الأوروبيين من بلدانهم الباردة إلى دفء مصر، ضمن برامج “سياحة الإقامة الطويلة“.

وفي تصريحات لصحيفة الجمهورية المصرية، قال معتز السيد، نقيب المرشدين السياحيين الأسبق، إن السياحة الأوروبية تمثل بين 75: 80 % من السياحة الوافدة إلى مصر.

وتوقع أن تزداد هذه النسبة في الكريسماس، خاصة مع نقص الطاقة في أوروبا، نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، ونتيجة للبرامج التي تعمل الحكومة والشركات المصرية على ترويجها، لافتا إلى وجود طفرة سياحية تشهدها مصر هذه الأيام، مع اقتراب الكريسماس.