الكثيري القابضة تطرح صكوكاً بقيمة 100 مليون ريال

أعلنت شركة الكثيري القابضة في افصاح على موقع “تداول السعودية” عن فترة طرح صكوك بقيمة 100 مليون ريال من السلسلة الأولى من برنامج إصدار صكوك محلية مقوّمة بالريال السعودي (“الصكوك”) وطرحها طرحاً عاماً، وفترة اكتتاب المؤسسات والأفراد.

وسيبدأ تاريخ طرح الصكوك في 12 آذار / مارس وينتهي في 23 مارس الجاري.

وسيتم طرح الصكوك للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يحق لهم الاكتتاب في الصكوك سواء داخل المملكة العربية السعودية أو في أي ولاية قضائية يكون فيها طرح الصكوك نظامياً.

وقامت شركة الكثيري القابضة بتعيين شركة الخير كابيتال السعودية كمستشار مالي ومدير الترتيب فيما يتعلق بطرح وإصدار الصكوك.

ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب خمسة صكوك، بقيمة اسمية تبلغ (5,000) ريال سعودي، بسعر طرح يبلغ 1000 ريال للصك.

وتبلغ مدة استحقاق الصك 5 سنوات من تاريخ تسوية الصكوك، ويتم استرداد الصكوك بنهاية مدة صكوك سلسلة الإصدار الأولى.

ويجب على المستثمرين من المؤسسات الراغبين في شراء الصكوك تقديم نموذج طلب شراء المستثمر مكتمل بشكل صحيح إلى مدير الترتيب.

وفي ما يتعلق بالمستثمرين الأفراد، فيجب عليهم تقديم نموذج طلب شراء المستثمر مكتمل بشكل صحيح إلى الجهات المستلمة من خلال الوسائل المتاحة لدى الجهات المستلمة، بما في ذلك عبر الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي للجهات المستلمة.

وتتمثل الجهات المستلمة بكل من بنك الرياض وبنك العربي الوطني وشركة دينار للاستثمار.

وسيتم طرح الصكوك من خلال منشأة ذات أغراض خاصة وهي صكوك الكثيري المؤسسة بموجب ترخيص هيئة السوق المالية رقم (SPE00034) بتاريخ 12/05/1443ه (الموافق 16/12/2021) بواسطة شركة الكثيري القابضة.