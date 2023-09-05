مباريات أفريقيا بدون قنوات.. “كاف” يفسخ عقد بي إن سبورتس

قالت تقارير صحفية إن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” فسخ تعاقده مع شبكة قنوات بي إن سبورتس٬ من جانب واحد.

وكانت شبكة بي إن سبورتس القطرية حصلت على حقوق بث مباريات الاتحاد الأفريقي حتى عام 2035 وذلك في التعاقد الذي تم توقيعه عام 2017.

لكن BBC البريطانية قالت في تقرير لها إن “كاف” فسخ هذا التعاقد من جانب واحد، بسبب انتهاك الشبكة القطرية لبنود التعاقد المبرم بينها.

ولم يوضح المصدر الانتهاكات التي أدت لإنهاء التعاقد، لكنه أشار إلى أن محاميي المنظمة الكروية أبلغوا الإدارة القطرية بفسخ التعاقد في الأول من شهر سبتمبر الجاري.

وأكد أن الكاف يواصل العمل في الطرق القانونية لإكمال خطوات فك الارتباط بشكل نهائي، واسترداد مبلغ مستحق في حدود 80 مليون دولار أمريكي.

ماذا يعني فسخ تعاقد بي إن سبورتس؟

مصدر بالقنوات القطرية قال لبي بي سي إن الشبكة ستقاضي الكاف دوليا حال عدم إنهاء هذه الأزمة بشكل ودي.

وتنقل بي إن سبورتس بطولات وفعاليات الكاف بشكل حصري في المنطقة العربية وشمال أفريقيا، وبعض البلدان الأخرى.

ويعني فسخ التعاقد من جانب واحد عدم إمكانية حصول القنوات القطرية على حقوق بث مباريات المنتخبات الأفريقية الأسبوع الجاري في ختام التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024، فضلا عن انطلاقة بطولات الأندية (دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والسوبر الأفريقي).