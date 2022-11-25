الكاتدرائية المرقسية في مصر تستعيد اسمها على غوغل Google

أقدم مجهولون على إضافة ألفاظ مسيئة إلى اسم الكاتدرائية المرقسية في مدينة الإسكندرية المصرية عبر محرك البحث غوغل Google، ما استدعى شن حملة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي لإزالته.

وتطوع البعض لشرح طريقة الإبلاغ عن الموضوع لدى غوغل الذي سارع إلى إعادة الأمور إلى نصابها فوراً.

تعد الكنيسة المرقسية في الإسكندرية من أعرق الكنائس حول العالم

الأولى في مصر وأفريقيا

لا تزل قائمة في نفس المكان الذي شيدت فيه أول مرة

وتحمل الكاتدرائية اسم مؤسسها القديس مرقس

تم بناؤها ما بين عامي 67 و68

تعرضت للكثير من الاعتداءات والتدمير وأعيد ترميمها وتوسيعها