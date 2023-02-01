الكاتب المصري خالد الهواري يقدم بلاغاً ضد السفير الإسرائيلي في السويد ويطالبه بالاعتذار

قدم الكاتب المصري الحاصل على الجنسية السويدية خالد الهواري بلاغاً رسمياً، اليوم الثلاثاء، للشرطة السويدية ضد السفير الاسرائيلي في ستوكهولم زيف نيفو كولمان.

وقال الكاتب في صفحته على فيسبوك “حررت اليوم محضر شرطة ضد السفير الاسرائيلي بالسويد (ziv nevo-kulman)، وطالبته أن يقدم لي اعتذار رسمي على موقع تويتر. وسوف أواصل التمسك بحقي قانونياً حتى إن اضطر الأمر تحرير اتهامات ضده في جميع أجهزة الامن داخل دول الاتحاد الأوربي”.

وأضاف “لأنه وصفني بتغريدته بموقع التويتر بأنني (أنتمي إلى) تنظيم إرهابي متطرف، وأنه استطاع بالتعاون مع وزارة الخارجية والأمن السويدي وقف المظاهرة التي كنت ادعوا اليها لحرق كتاب التوراة اليهودية رداً على حرق القرآن”.

وختم منشوره “وفي الأيام الأخيرة أوجدت أجهزة المخابرات شخصية وهمية أخرى ادعت أنه الذي كان يريد حرق التوراة وبدأت تنقل عنه تصريحات غير حقيقية وتنسبها لي”.

وكان الكاتب الهواري، بحسب صحيفة “رأي اليوم”، قام بتمزيق التوراة والدعس على العلم الإسرائيلي في مكان إقامته في مدينة فلين السويدية الأسبوع الماضي بعد أن تجاهلت الشرطة السويدية طلبه الرسمي بالاحتجاج رسمياً على حرق القرآن الكريم.

الخارجية السويدية تكذب السفير الإسرائيلي

وقال تقرير منفصل لموقع الكومبس السويدي، قبل أيام، إن وزارة الخارجية السويدية تكذب تصريحات السفير الإسرائيلي في ستوكهولم زئيف كولمان التي قال فيها إن سفارته نجحت بالتعاون مع السلطات السويدية بإيقاف حرق التوراة. وقال المكتب الصحفي للوزارة في رسالة “تلقت وزارة الخارجية، من بين أمور أخرى، مذكرة دبلوماسية من السفارة الإسرائيلية، ردت عليها الوزارة بأن الشرطة هي التي تقرر بشأن ترخيص المظاهرات. الشرطة سلطة مستقلة ولا يمكن أن تؤثر الاتصالات مع وزارة الخارجية على قراراتها”.

وجاء ذلك رداً على تغريدة السفير الإسرائيلي في تغريدة قال فيها إن طلب الشاب الذي دعا إلى تنظيم مظاهرة تحرق فيها التوراة جرى سحبه بفضل “نشاط السفارة الإسرائيلية مع السلطات السويدية وأفراد من الجالية اليهودية المحلية” في السويد.

حرق القرآن في السويد

وكان متظاهرون متطرفون أحرقوا نسخة من القرآن الكريم خلال مظاهرة، جرت قبل حوالي أسبوعين، وسط العاصمة السويدية ستوكهولم وهي حادثة لا تزال ردود أفعالها المستنكرة والغاضبة تتوالى إزاء لا سيما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وثمة جدل وسخط لا يهدآن عبر المنصات الإلكترونية في العالم الإسلامي، تقابلهما محاولات للتهدئة من قبل صفحات سويدية ناطقة بالعربية وبلغات أخرى.