القيمة الاستراتيجية لحلول المشتريات وتبني عمليات شراء متكاملة ورقمية

كريم شريف، شريك في شركة “بين أند كومباني” في منطقة الشرق الأوسطـ، وقلم بريان مورفي خبير وشريك، مساعد في شركة “بين أند كومباني” بوسطن

ينضم العاملون في قسم المشتريات إلى الخطوط الأمامية المتأثّرة بثورة البيانات الرقمية وتطور عمليات الشراء لدى الشركات العالمية، إذ تستفيد الشركات الرائدة من استخدام حلول جديدة للمشتريات تعتمد بشكل كامل على التطور التقني، بهدف الارتقاء بعمليات الشراء إلى مستويات أكثر كفاءة وعملية ولتعزيز الامتثال الضريبي وتوسيع آفاق القدرات الاستراتيجية لدى الشركة مثل تبني مفهوم إدارة الفئات، وبالتالي تتولى قاعدة البيانات هذه إدارة عملية تحوّل الدور الاستراتيجي للمشتريات.

وقد بادرت العديد من الشركات مؤخرًا في اتباع سياسة التحوّل الرقمي والإصلاح المالي للمشتريات، بينما لا تزال هناك بعض الشركات تعمل جاهدةً على تطبيق نهجًا جديدًا أكثر موثوقية في عمليات الشراء، حيث يتولى كبار مسؤولي المشتريات زيادة استثماراتهم في التقنيات الرقمية ويضطلعون بمواكبة تطورات العصر لمواجهة هذا التحدّي الكبير الذي فرضه التحوّل الرقمي، ويمكن للحلول الرقمية أن تخلق قيمة كبيرة، إلا إنه عادةً ما تفتقر الشركات إلى خطط لرسم ملامح خارطة الطريق الرقمية التي تتوافق مع أهدافها الاستراتيجية، في حين يتمثّل الهدف الأكثر أهمية بالنسبة للكثيرين في الحصول على رؤية شفافة لنطاق عمل المورّدين من أجل تقييم مخاطر العرض بشكل أفضل وبناء المرونة المنشودة.

واجهت 50% من المؤسسات والشركات في الفترة التي سبقت جائحة فيروس كورونا المستجد ضغوطات قوية بسبب التطور السريع والتوجّه نحو اتّباع منهج التحوّل الرقمي في العالم، وذلك وفقًا لمسح أجرته شركة “بين آند كومباني” مؤخرًا على كبار مسؤولي المشتريات، ومع تفشي الجائحة وأثرها على عجلة التطور الاقتصادي العالمي، باتت الحاجة إلى زيادة الاستثمار والعمل على إيجاد طرق بديلة للاستثمار ضرورة ملحّة، وذلك من خلال الكشف عن النقاط العمياء التي فاتها المطورون الذين تولوا إعداد النظام داخل المؤسسات سابقًا، فضلًا عن العمل على جعل مرونة العرض أولوية رئيسية، وقد صرّح كبار مسؤولي المشتريات في هذا الشأن بأن أفضل المجالات التي قدّمها تطبيقهم لعام 2021 تتضمن تتبعًا أفضل لمخاطر المورّدين وأدائهم وتعزيز الأتمتة وقدرات التحليل.

يحرص كبار مسؤولي المشتريات على مضاعفة جهودهم لفهم إدارة الأداء والمخاطر أثناء العمل مع مختلف المورّدين، نظرًا لامتلاك العديد من الشركات معلومات بسيطة حول أداء مورّديهم ومواصفاتهم ومجالات اختصاصهم وتأثيرهم على البيئة، وكثيرًا ما تتعقب الشركات مجموعة فرعية صغيرة من المورّدين، نظرًا لأن لديهم قدرات محدودة في مجال النُظم أو البيانات، كما أنهم قد يمتلكون أيضًا مصادر قليلة للبيانات التي يمكن من خلالها جمع المعلومات حول المورّد، في حين تواجه الشركات ذات الدرجة المنخفضة من الأتمتة تحديات تتعلق بتأهيل المورّدين ومراقبتهم، وثمة عقبة أخرى تعترض الشفافية تتمثّل في التكامل المحدود لمجموعات أدوات النُظم ومصادر بيانات الجهات الخارجية، مثل تلك التي توفّر معلومات حول مخاطر الائتمان أو بيانات حول مخاطر العمل بالسخرة، ويمثّل التحدي الأخير عدم قدرة الشركات على مراجعة الوثائق أو التحقّق منها، مثل: وثائق التأمين والاعتماد.

انطلق مقدّمو الحلول الرقمية في مسيرتهم لمواجهة تلك التحديات باستخدام أدوات قوية تمنح الشركات رؤية أكثر وضوحًا في علاقاتها مع المورّدين، ويمكن لحلول المشتريات أن تحدّد فرص تعزيز الأداء ومجالات الابتكار والتعاون والتحقّق من تأثير المورّدين على أهداف الاستدامة والتنوع، فضلًا عن تحديد المخاطر خلال فترة زمنية كافية للتعامل مع الخسائر المحتملة والحدّ منها.

ومع تطور الشركات وازدهارها على نحوٍ كبير، يصبح من الصعب تعزيز رؤى الأعمال من بيانات سلسلة التوريد المتعلقة بالقضايا الأخلاقية أو الاستدامة أو التنوع.

كما أن الحلول الرقمية الجديدة توفّر بدورها إمكانية الوصول إلى بيانات المورّدين بصورة كاملة، حيث لم تكن هذه الميزة متاحة في السابق، مما يسهّل على الشركات مراقبة سلاسل التوريد الخاصة بكل مورّد. وللاستفادة من هذه الخاصية، تتولى الشركات تطوير مجموعة من المعايير الرئيسية لقياس قدرة المورّدين وتصنيفهم، فضلًا عن العمل مع مطوّري الحلول الرقمية لإنشاء مستوى جديد في عمليات الشراء، تتميز بشفافيتها وتقلّل من المخاطر وتواكب متطلبات الاستدامة، فكلّما زادت معرفة مديري المشتريات بمورّديهم بشكل أفضل، زادت فعاليتهم في دعم الأهداف الاستراتيجية لشركاتهم.