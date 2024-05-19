القيادة والخجل: الوجه الخفي لتحديات فِرَق العمل

عندما يتعلق الأمر بالقيادة، فإن المكتبات تزخر بالكتب والأبحاث التي تتناول هذا الموضوع بشكل مستفيض. ففي النصف الأول من عام 2023 وحده، تم نشر أكثر من 10,900 بحث عن تطوير القيادة، ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من نصف مليون بحث على مر التاريخ. وبالرغم من أن جزءاً من هذه الأبحاث يتطرق إلى الجوانب النفسية للقيادة، إلا أن هناك نقصاً ملحوظاً في الاهتمام بموضوع الخجل في الخطاب العام، باستثناء بعض الدعوات الموجهة للقادة لإطراق رؤوسهم خجلاً في مواقف معينة.

وهذا أمر مثير للدهشة، لأن الكثير من سلوكياتنا تنبع من عمليات نفسية لا واعية، وتلك المرتبطة بالخجل والقلق تحتل مكانة محورية. فقد أجرى عالم النفس الأمريكي ألان كاتشر دراسة على كبار المديرين، سألهم فيها عما لا يودون أن يعرفه مرؤوسوهم عنهم، وفي 19 من كل 20 حالة، كانوا يخشون أن يكتشف مرؤوسوهم مدى شعورهم بعدم الكفاءة في وظائفهم.

ومن النادر أن يعترف قائد بشعوره بالخجل، تماماً كالسياسي الذي يتردد في الاعتراف بجهله الإجابة عن سؤال ما. وفي عملي، أتعامل بحذر شديد مع العملاء، وأميل إلى الحديث أولاً عن الشعور بالإحراج بدلاً من الخجل، على الرغم من أن الأخير غالباً ما يكون قريباً. ولا أقصد هنا أننا بحاجة إلى إرسال كل القادة إلى المعالجين النفسيين، رغم أن الكثيرين سيستفيدون من ذلك بلا شك، لأن الدوافع التي تدفع الناس للتضحية بأنفسهم للوصول إلى القمة غالباً ما ترتبط بماضيهم. وأنا لست معالجاً نفسياً أيضاً.

ويجب ألا نتواطأ مع فكرة أن حل تحديات القيادة يكمن في نماذج إلزامية أو مفاهيم مثالية وهمية حول ماهية القيادة “الجيدة” أو “العظيمة”. فلو كان هناك “حل” سحري، لما احتجنا إلى كل تلك الآلاف من الأبحاث والدراسات، ولا إلى كل الكتب التي كتبها المديرون السابقون وغيرهم من “قادة الفكر”.

لكن ما الضرر في ذلك؟ من المثير للاهتمام أنه عندما يُسأل أي شخص يعمل كمستشار أو في منصب قيادي عما إذا كان هناك حل سحري أو إجابة قاطعة للمشكلات التنظيمية المعقدة، فإنه سيجيب بالنفي بالطبع! ومع ذلك، فإننا في كثير من الأحيان نتصرف وكأن هناك حلاً سحرياً. فشركات الاستشارات تبيع خدماتها بثقة عالية، وتقدم كليات إدارة الأعمال برامج الماجستير بعروض جذابة، ويروج مقدمو الحلول لشراء مناهجهم بوعود براقة مثل منح “المشاركين المعرفة والمهارات والأدوات اللازمة لقيادة مبادرات التغيير بنجاح – بغض النظر عن مدى تعقيدها أو إلحاحها”، ويقدم قادة الفكر تبسيطات سطحية تختزل التعقيد في عبارات إما/أو، وهكذا دواليك. وكل هذه الأمور تنجح بقدر ما يتم بيعها، وهذا مختلف تماماً عن إحداث فرق حقيقي على أرض الواقع.

وأعتقد أن هذه السلوكيات تمثل نوعاً من التواطؤ اللاواعي، وقد ألهمني عمل الدكتور غراهام كورتيس، مدير التعلم والبحث في معهد روفي بارك، كثيراً في هذا الصدد. فقد اكتشف كورتيس ما يسميه “التواطؤ الوظيفي” الذي ينشأ في الجماعات والمجتمعات، وبالامتداد في المؤسسات. وباختصار، فإنه يصف أنماطاً لا واعية من العلاقات والسلوكيات المصاحبة التي ينخرط فيها الناس لتجنب المشاعر غير المريحة. وأهمها الخجل، عندما يتواطأ الناس ليظهروا بمظهر الكفاءة. والعنصر الوظيفي هنا هو أن التواطؤ يخدم غرضاً معيناً، وهو الدفاع ضد القلق. وهو وظيفي أيضاً بمعنى أنه يحدث من خلال تصرف الناس بأدوار محددة، والتي كانت في سياق بحثي مشتري وبائعي الحلول السحرية، أي القادة والخبراء الذين يدعمونهم.

كيف يظهر الخجل في فرق القيادة؟

تقول الدكتورة إليات آرام، الرئيسة التنفيذية لمعهد تافيستوك للعلاقات الإنسانية، إن الخجل يُحفَّز “بالذعر من عدم المعرفة، لأننا تعلمنا ربط عدم المعرفة بالشعور بالدونية”. وهذا القلق على وجه الخصوص يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالخجل، ويرتبط بعوامل أخرى، مثل:

التوقعات – عندما لا نستطيع تلبية توقعات الآخرين، سواء كانوا زملاء أو تابعين أو أصحاب مصلحة أو مساهمين، إلخ.

الأنماط النمطية للقادة “العظماء” التي لا نستطيع مجاراتها – مثل السرعة والحزم والثقة والبطولة والكاريزما، إلخ.

الخوف والقلق اللذان يتحولان إلى شعور بالخجل كلما تفاقما – سواء كان ذلك من الفشل، أو مما قد يُكتَشف أو يُكشَف عن الموقف أو الذات، أو القلق الوجودي، أو الضيق من الغموض، أو من مجرد الوجود والمساهمة في العمل.

الحاجة إلى إرضاء الآخرين – فسلوك الوالد/الطفل شائع في كثير من المؤسسات ببساطة لأنها تعكس إنسانية من يعمل فيها. وجزء من هذه الديناميكية هو حاجة بعض القادة إلى أن يحبهم الآخرون، وإن فشلوا في ذلك.

الحمل المعرفي الزائد – فكل هذه “الأمور” أكثر من أن تُحتَمل، والأفكار/المشاعر الناشئة عن عدم “القوة بما يكفي”.

فتخيل حدوث كل هذا في ظلال الفريق، وبدرجات متفاوتة. هل يمكن مناقشة أي من هذه الأمور؟ هل هناك سماح كافٍ، وحماية، واحتواء مناسب للقلق ليكشف أفراد الفريق عما يحدث بالفعل؟ في أغلب الأحيان، لا.

وهنا يتحدث كورتيس عن كيف أن شكلاً من أشكال التواطؤ قد يكون له وظيفة في المنظمات. فهو جزء لا يتجزأ من العلاقة والترابط، وعملية مستمرة ومتطورة عبر الزمان والمكان. ويقترح كورتيس أن التواطؤ الوظيفي “ظاهرة اجتماعية تنشأ فيها أنماط من العلاقات بمرور الوقت عندما يتفاعل الناس المترابطون مع بعضهم للحفاظ على طرق وجودهم معاً”. ويجادل بأنه عندما يسعى الناس إلى تجنب الشعور بعدم الراحة الناجم عن مشاعر مثل الخجل، فإن التواطؤ ينشأ، وبالتالي تستمر ديناميكيات السلطة القائمة. ثم يربط هذا مباشرة بفكرة المواضيع غير القابلة للنقاش، مقترحاً أن أنماط التواطؤ تنشأ دون نقاش وبين الناس: وهذا إبداع مشترك.

وبالتالي، فإن قرار جعل ما لا يمكن مناقشته قابلاً للنقاش يصبح معتمداً بشدة على السياق، استناداً إلى المهارات العملية والعلائقية للأشخاص المعنيين. وهكذا إذن يقود الخجل السلوكيات لكنه يظل في الظلال.

الضربة القاضية

وتفسر هذه الديناميكية إلى حد كبير نوع الجمباز العقلي الذي يحدث في المنظمات وفرق القيادة وعقول الاستشاريين/الممارسين الذين يتم توظيفهم لمساعدتهم، حيث يمكننا التظاهر بأننا نغير الأشياء بينما نسعى جاهدين للحفاظ عليها كما هي. وهي تتحدث عن مدى راحتنا مع عدم المعرفة. وعلى الرغم من أن بحثي اقترح وجود عدة عوامل تدفع إلى الحاجة إلى اليقين، إلا أن الدفاع ضد الخجل والقلق الناجم عن عدم المعرفة كان الأكثر أهمية. ويتطلب اتخاذ قرارات أكثر استنارة وتأسيساً في المنظمات أن نشعر بعدم الراحة بطريقة مفيدة تجاه الأمور التي نفضل عدم مناقشتها، وقد لا نرغب في الاعتراف بها. فهل هذا عمل سهل؟ لا بالطبع. لكنه ضروري؟ بالتأكيد، ونحن بحاجة إلى جعل هذا الأمر أكثر قبولاً للاستكشاف داخل فرق القيادة.