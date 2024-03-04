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القيادات النسائية السعودية تتألق في حفل جوائز إنجازات المرأة السعودية 2024

تألقت القيادات النسائية السعودية، وصانعات التغيير في المملكة، في حفل توزيع جوائز إنجازات المرأة السعودية 2024.

فريق التحرير by فريق التحرير
القيادات النسائية السعودية تتألق في حفل جوائز إنجازات المرأة السعودية 2024
القيادات النسائية السعودية تتألق في حفل جوائز إنجازات المرأة السعودية 2024

أقيم حفل جوائز “أريبيان بزنس” للمرأة السعودية أمس في الرياض، والذي كان مناسبة متألقة للاحتفال ببعض أفضل المديرات التنفيذيات، وصانعات التغيير في المملكة، والقيادات النسائية السعودية.

وشهد فندق فوكو الرياض المرموق، مراسم الاحتفال لتكريم النساء السعوديات المتفوقات في مجالاتهن، واللاتي يقدن الابتكار، والإنجازات في مختلف الصناعات.

“أريبيان بزنس” تكرم القيادات النسائية السعودية

وتهدف جوائز “أريبيان بزنس” إلى تكريم القيادات النسائية السعودية، في القطاعين العام، والخاص، اللاتي يقدمن مساهمات بارزة في الاقتصاد، والمجتمع السعودي. ومن خلال إنجازاتهن، تساعد هؤلاء النساء الملهمات في تمكين الإناث الأخريات مع تعزيز إصلاحات رؤية المملكة 2030 الطموحة.

وحضر الحفل أكثر من 150 ضيفًا، حيث سلطت 13 فئة الضوء على المهنيات اللاتي يغيرن قطاعات مثل الإعلام، والطيران، والعلوم، والتكنولوجيا، والقانونـ وغيرها. كان الحفل مليئًا برسائل الأمل، والتمكين، والأثر الهائل الذي يمكن تحقيقه عندما يتم كسر الحواجز، وإتاحة الفرص للمرأة لتزدهر.

الفائزات هن:

شخصية العام الإعلامية

–    وئام الدخيل، المدير التنفيذي لمركز الأفلام الوثائقية بهيئة الإذاعة السعودية.

القيادات النسائية السعودية تتألق في حفل جوائز إنجازات المرأة السعودية 2024

شخصية العام في قطاع الطيران

– ياسمين الميمني ، رئيس عمليات الطيران، شركة جيت للطيران السعودية.

القيادات النسائية السعودية تتألق في حفل جوائز إنجازات المرأة السعودية 2024

شخصية العام في مجال الذكاء الاصطناعي

–    الدكتورة فاطمة باعثمان، الرئيس التنفيذي لشركة العثيم للبحث العلمي وتطوير الذكاء الاصطناعي.

القيادات النسائية السعودية تتألق في حفل جوائز إنجازات المرأة السعودية 2024

شخصية العام في العلوم والتكنولوجيا

–    مشاعل الشميمري، رائدةُ أعمال في مجال هندسة الطيران والفضاء الجوي.

القيادات النسائية السعودية تتألق في حفل جوائز إنجازات المرأة السعودية 2024

شخصية العام في مجال السياسات العامة

–    إسراء البطي، شريكة في إرنست ويونغ.

القيادات النسائية السعودية تتألق في حفل جوائز إنجازات المرأة السعودية 2024

شخصية العام في مجال القانون

–    أنا مونيوز، المدير القانوني لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر.

القيادات النسائية السعودية تتألق في حفل جوائز إنجازات المرأة السعودية 2024

شخصية العام في مجال الابتكار

–    أنابيل ماندر، النائب الأول للرئيس، في شركة تحالف.

النجمة الصاعدة لهذا العام

–    أغاريد عبد الجواد، رئيس مجلس إدارة شركة تمكين العقارية والتطوير.

القيادات النسائية السعودية تتألق في حفل جوائز إنجازات المرأة السعودية 2024

شخصية العام في مجال الأعمال

–    منار المنيف، الرئيس التنفيذي للاستثمار في نيوم.

شخصية العام في العمل الخيري

–    رانية المعلا، رئيس مجلس إدارة أكاديمية زادك.

شخصية العام المُلهمة

–    أفنان الشعيبي، الرئيس التنفيذي لشركة FNN International.

القيادات النسائية السعودية تتألق في حفل جوائز إنجازات المرأة السعودية 2024

فئة الإنجاز الاستثنائي

–    غادة الرميان، الرئيس التنفيذي للتسويق والاتصالات لمجموعة ROSHN.

القيادات النسائية السعودية تتألق في حفل جوائز إنجازات المرأة السعودية 2024

شخصية العام صاحبة الرؤية

–    الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود.

القيادات النسائية السعودية تتألق في حفل جوائز إنجازات المرأة السعودية 2024
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...