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القوات المسلحة الإماراتية تتزود بقدرات استخباراتية بقيمة 4 مليارات درهم من ايدج

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جناح ايدج في معرض ايدكس
جناح ايدج في معرض ايدكس

أعلنت “ايدج” اليوم أنها وقعت عقداً بقيمة 4 مليارات درهم لتوفير حلول ربط البيانات والاتصالات التكتيكية للقوات المسلحة وباعتبارها واحدة من مجموعات التكنولوجيا والدفاع المتقدمة الرائدة في العالم ستوفر “ايدج” حلول اتصال موثوقة وآمنة في الجو والبحر والبر.

وتم الإعلان عن العقد في معرض الدفاع الدولي (آيدكس 2023)، وسيتم تنفيذه على مدى أربع سنوات.

وقال وليد المسماري، نائب الرئيس الأول – الحرب الإلكترونية والتقنيات السيبرانية في ايدج: “نحن فخورون بتوقيع هذا العقد الذي تبع قيمته 4 مليارات درهم مع القوات المسلحة الإماراتية، وهو دليل على الثقة الكبير التي يوليها عملاؤنا لحلولنا وتقنياتنا. لقد صممت حلولنا الشاملة والقابلة للتشغيل البيني لتلبية المعايير المستقبلية، وسوف تعزز القدرة الحالية لدولة الإمارات من خلال الاتصالات الشبكية المحسنة التي تزيد من خدمات الصوت والبيانات المرتبطة بنطاق أوسع للقوات المسلحة الإماراتية للعمليات المحلية والدولية على حد سواء، مع ضمان سيادة ربط البيانات التكتيكية الوطنية بما يتماشى مع توجيهات القيادة الإماراتية”.

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