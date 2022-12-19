القهوة: النصف كيلو بـ 600 دولار.. ماذا نعرف عن أغلى أنواع “خمر الصالحين”؟

في الوقت الذي يودعنا فيه عام 2022، سيتذكر عشاق القهوة في السعودية والعالم العربي مبادرة “عام القهوة السعودية 2022 “، تلك المبادرة التي أطلقتها وزارة الثقافة والمدعومة من برنامج “جودة الحياة”، إحدى برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، للتأكيد على قيم الهوية والتراث وعادات وتقاليد المجتمع السعودي.

لكن ما هو أصل هذا المشروب؟

تقول الأسطورة إن:

أحد رعاة الغنم، وهو شاب يُدعى كالدي ، كان يرعى قطيعا من الغنم في غابات كافا المطيرة وارفة الظلال في إثيوبيا

، كان يرعى قطيعا من الغنم في غابات كافا المطيرة وارفة الظلال في إثيوبيا ثم لاحظ أن الماعز أصبحت أكثر نشاطا وحيوية وتكاد ترقص

وبعد بحث واستقصاء، اكتشف أن الماعز أكلت ثمارا حمراء تشبه الكرز الأحمر من الأشجار

قرر أن يجربها بنفسه لينضم إلى الماعز الراقص

ثم توجه كالدي من فوره إلى عمه الراهب في دير مجاور، مسرورا يكاد يطير فرحا بهذا الاكتشاف الجديد

ألقى الرهبان الثمار في النار خوفا من الأرواح الشريرة

لكن عندما تسللت رائحة القهوة المحمصة إلى أنوف الرهبان، انتابهم نفس الشعور الذي انتاب كالدي من قبل

تراجعوا عن رأيهم بعد أن تصوروا الحماسة التي ستضفيها هذه الطاقة الجديدة على الطقوس الدينية.

تعد منطقة كافا مهد البن العربي “أرابيكا” البري وموطنه الروحي

تم اكتشاف أكثر من 5 آلاف نوع من البن في الغابات المطيرة بمنطقة كافا

خمر الصالحين

تُعتبر القهوة المشروب المفضل لدى معظم الشعوب العربية، وهي منتشرة منذ مئات السنين في شبه الجزيرة العربية حيث كانوا يطلقون عليها لقب “خمر الصالحين”.

أنواع القهوة

فيما يلي أفضل أنواع القهوة وأشهرها:

القهوة العربية

لاتيه

الإسبريسو

الكابتشينو

أمريكانو

موكا

الفلات وايت

قهوة الزباد

أغلى الأنواع

ومن بين كل الأنواع السابقة تعد الأخيرة “قهوة الزباد” الأغلى، وهي:

يتم إنتاجها في جزيرة بالي الشهيرة في إندونيسيا

تعرف باسم “كوبي لواك” وهي مصنوعة من فضلات حيوان ثديي محلي صغير وهو “الزباد الآسيوي”

يبلغ سعر نصف الكيلو منها نحو 600 دولار أمريكي.

ما يجعلها “خاصة وفريدة” هو كيفية جمع حبوبها من البرية، من فضلات حيوان الزباد الذي يشبه القطط

يأكل الحيوان ثمار البن المتدلية من أغصان الأشجار أثناء الليل ثم يخرجها كفضلات لاحقا

يُعتقد أن الإنزيمات الهاضمة للحيوان تقلل حموضة حبوب البن، مما ينتج عنه فنجان قهوة أكثر نعومة مع طعم ورائحة فريدة

رائحة الذكريات

القهوة لدى عشاقها ليست مجرد مشروب، فهي شعر محمود درويش في عيد الأم “أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي”، وهي صوت فيروز العذب وهي تغني في الصباح “في قهوة ع المفرق”، وهي الحب البرئ واللهفة مع صوت شادية “يجي أبويا يعوز فنجان قهوة أعمله شاي وأديه لأمي”، القهوة لعشاقها عالم كامل، وصدق العرب قديما عندما أطلقوا عليها خمر الصالحين.