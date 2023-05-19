القمة العربية في جدة، سوريا ستدشن حملة لإعادة النازحين السوريين إلى البلاد

تحت عنوان “قمة جدة.. تشخيص وحلول لـ 4 قضايا عربية” أشارت صحيفة عكاظ إلى أربعة قضايا وهي القضية الفلسطينية والأزمة السودانية و عودة سورية والحل السياسي في ليبيا تتصدر أجندة القمة العربية التي تعقد اليوم بدورتها الـ32 في مدينة جدة، فيما أشار تقرير صحفي استنادا إلى مصادر مطلعة أنه من المتوقّع أن تعلن دمشق استعدادها لتدشين حملة لإعادة النازحين السوريين إلى البلاد – وهو ما يمثّل مطلباً أساسياً لدى الأردن ولبنان -، ولكن شرط أن تُنشئ الدول العربية، في المقابل، برعاية سعودية مباشرة، صندوقاً لدعم مسار عودة اللاجئين، وتأمين الظروف المناسبة لها.

وتضيف المصادر أن «هذه الخطوة إذا ما تمّت، تكون دمشق قد بدأت من خلالها حصد المكاسب من الانفتاح العربي عليها، وإن كان ذلك ضمن ملفّ إنساني، لا سياسي ولا اقتصادي». ويمثّل حضور الأسد في قمّة جدّة، الباب العريض أمام القيادة السورية لإنهاء عزلتها العربية أولاً، والدولية لاحقاً، وإن كان الجزء اللاحق يحتاج إلى مزيد من الوقت، وربما تغيّرٍ في الظروف، لتَظهر معامله، خصوصاً في ظلّ الموقف الغربي المتصلّب، والذي تقوده واشنطن، الرافضة لإنهاء عزلة الأسد، وغير الداعمة للمسار الذي انتهجته السعودية وبعض الدول العربية الأخرى.

وتلفت صحيفة عكاظ إلى أن المملكة وضعت ملف القضية الفلسطينية والتصعيد الإسرائيلي الأخير أول اهتماماتها في القمة العربية التي تعقد اليوم بدورتها الـ32 في مدينة جدة، وسط ترقب وآمال العرب بأن يشكل هذا الاجتماع المهم، الذي يستضيف سورية للمرة الأولى منذ نحو 12 عامًا، منعطفًا نحو إيجاد مستقبل مشرق للمنطقة.

القضية الفلسطينية

وعبر كل القمم العربية والإسلامية يؤكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على أهمية القضية الفلسطينية بالنسبة للمملكة والشعب السعودي بشكل خاص، والعالمين العربي والإسلامي بشكل عام، باعتبارها محل اهتمام المملكة، التي تعتبر الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني واجباً قومياً ودينياً حتى يستعيد كامل حقوقه على أراضيه، وبمرور السنوات كان ولا يزال الملك سلمان في مقدمة داعمي ومساندي الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق تطلعاته في إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس، وعلى مدى عقود بذلت المملكة عشرات المليارات دعماً للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ولا تزال تسير في هذا المنحى دون كلل، حيث تواصل دعم الفلسطينيين حتى الآن.

الأزمة السودانية

في ملف الأزمة السودانية وسعياً من المملكة لإيجاد حل سلمي دائم فإنها تجدد دعمها للسودان والوقوف بجانبه في كل المواقف والأوقات، وتعهدت باستمرار مساعيها الداعمة له حتى يتجاوز «الظروف الاستثنائية» التي يعيشها، في حين اعتبر السودان العلاقات السودانية السعودية امتداداً للمصداقية في مواقف المملكة المساندة للسودان في كل المواقف والمحافل على جميع المستويات الداخلية والإقليمية والعالمية. ولعبت المملكة منذ اندلاع الاشتباكات بين فصائل محلية على خلفية نزاع عسكري بالعمل على استقرار المنطقة، فكانت جهود المملكة بالإخلاء الإنساني الذي شمل جميع الجنسيات العالقة في الأراضي السودانية؛ لعدد من المواطنين السعوديين والكثير من رعايا الدول الشقيقة والصديقة بجهود كبيرة من المملكة، كما كشفت وزارة الخارجية الانتهاء من تنفيذ كامل عمليات الإجلاء الإنساني والتي جاءت بتوجيهات ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد. وقد شملت العمليات التي نفذتها المملكة 11184 شخصاً (ينتمون إلى 110 جنسيات).

عودة سورية

وفي الشأن السوري اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد بأن «العلاقات السليمة بين سورية والمملكة هي الحالة الطبيعية التي يجب أن تكون، وهذه العلاقات لا تشكّل مصلحة للبلدين فقط، وإنما تعكس مصلحة عربية وإقليمية أيضاً». وأضاف: «الأخوّة التي تجمع العرب تبقى الأعمق والأكثر تعبيراً عن الروابط بين الدول العربية»، معتبراً أن «السياسات المنفتحة والواقعية التي تنتهجها السعودية تصبّ لصالح الدول العربية والمنطقة». وشدّد الأسد على أنّ «الدور العربي الأخوي ضروري في دعم الشعب السوري لتجاوز كافة تداعيات الحرب على سورية».

حل سياسي في ليبيا

طيلة تاريخ الأزمة الليبية التي تراوح مكانها لم تستطع الأمم المتحدة ومبعوثوها السبعة إنتاج حل سياسي في ليبيا يمكن البناء عليه، بل كانت الأمم المتحدة تتعاطى مع هذه الأزمة وفقاً لرؤية الخمسة الكبار في مجلس الأمن، لكن اليوم تنتظر حلاً عربياً شاملاً بعدما أصبحت ليبيا أرضاً مشاعة لجميع التنظيمات الإرهابية والإجرامية والعصابات العابرة للحدود، ولهذا تُعتبر استعادة الاستقرار والأمن إلى ليبيا مسؤولية عربية بعدما فشلت الأمم المتحدة ومجلس الأمن وحلف الأطلسي المتهم في معاناة الليبيين إلى هذا اليوم.