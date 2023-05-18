وصل إلى جدة اليوم، الرئيس بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية، للمشاركة في القمة العربية 32، لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية.

وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ومعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومعالي أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

تستضيف المملكة العربية السعودية في مدينة جدة غدا الجمعة القمة العربية العادية في دورتها الـ (32)، بمشاركة أصحاب السمو والفخامة قادة الدول العربية ورؤساء الوفود، وتتصدر عدة قضايا أجندة القمة بينها إعادة إعمار سوريا وعودة النازحين السوريين، وتشارك سوريا في الاجتماعات التحضيرية، فيما يتوقع حضور الرئيس السوري، وذلك لأول مرة منذ 12 عاما.

وتأتي استضافة المملكة للقمة العربية الـ32 امتداداً لدورها القيادي على المستوى الإقليمي والدولي، وحرص قيادتها الرشيدة على تعزيز التواصل مع قيادات الدول العربية والتباحث المستمر وتنسيق المواقف حيال الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث استضافت المملكة خلال العام الماضي قمة جدة للأمن والتنمية، بمشاركة الولايات المتحدة والقمة العربية الصينية للتعاون والتنمية.

وزير الخارجية السوري فيصل المقداد دعا في اجتماع وزراء الخارجية العرب في جدة السعودية أمس الأربعاء، إلى دور عربي في إعادة الإعمار تمهيدا لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقال المقداد: نتطلع لأن يكون الدور العربي فاعلاً في مساعدة اللاجئين السوريين بالعودة إلى بلدهم، ومما لا شك فيه أن عملية إعادة الإعمار ستسهل هذه العودة، ونرحب بأي دور ستقوم به الدول العربية في هذا المجال”.

وأشار المقداد إلى أن هذا الدور العربي يمكن أن يكون فاعلاً في تسهيل عودة اللاجئين وتأمين عملية إعادة الإعمار الضرورية لإعادة بناء البنية التحتية المتضررة في سوريا.

وأشار المقداد إلى أن “مشاريع القرارات المطروحة خلال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية تعكس وجهة نظر سوريا لتجاوز الأزمة فيها، واحترام دورها على المستويين الإقليمي والدولي”.

صورة للتوضيح فقط-وكالة الأنباء السعودية