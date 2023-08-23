القطري سعود بن علي آل ثاني رئيساً للاتحاد الدولي لكرة السلة

انتخب القطري سعود بن علي آل ثاني، الأربعاء، رئيساً للاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) للفترة الممتدة من 2023 حتى 2027 خلفاً للمالي هامان نيانغ، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للعبة في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وأقيمت الانتخابات على هامش بطولة العالم التي تستضيفها الفلبين واليابان وإندونيسيا في الفترة من 25 آب/أغسطس الجاري إلى 10 أيلول/سبتمبر المقبل.

وشغل آل ثاني الذي انتخب بالاجماع خلفاً لنيانغ، منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للدورة السابقة التي بدأت في عام 2019، ورئيس الاتحاد الآسيوي منذ عام 2002، بعد أن كان رئيساً سابقاً للاتحاد القطري ونائباً لرئيس اللجنة الأولمبية القطرية.

وقال آل ثاني (57 عاماً) في تصريحات نقلها موقع الاتحاد الدولي للعبة “إنه لشرف عظيم أن أتولى هذه المسؤولية، بالنسبة لي، ولبلدي قطر، ولقارتنا الآسيوية. أنا الآن أمثل مصالح جميع الاتحادات الوطنية البالغ عددها 212 اتحاداً في جميع أنحاء العالم”.

وتابع آل ثاني الذي تستضيف بلاده النسخة المقبلة من كأس العالم عام 2027 للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “كرة السلة رياضة عالمية وهذه هي أهم نقاط قوتنا. لا يمكنني إلا أن أقدم وعداً واحداً اليوم وهو أنني سأعمل بجد مع قادة الاتحاد الدولي لكرة السلة ومجلس الإدارة بأكمله من أجل خير كرة السلة”.

وفي الانتخابات عينها، أعيد انتخاب الألماني إنغو فايس لولاية ثالثة كأمين صندوق في المجلس المؤلف من 13 عضواً آخرين سينضمون إلى الأمين العام اليوناني أندرياس زاجكليس، بالإضافة إلى رؤساء المناطق القارية الخمس، كما سيعين المجلس ممثلاً عن دوري السلة الأميركي للمحترفين (NBA).