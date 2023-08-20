أعلنت وزارة الداخلية القطرية، إلقاءها القبض على عدد من منتسبيها بسبب جرائم اختلاس واضرار بالمال العام.







جاء ذلك في بيان نشرته الداخلية القطرية على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا) قالت فيه: ” بعد البحث والتحري وجمع الاستدلالات اللازمة ألقت وزارة الداخلية القبض على عدد من منتسبيها في الإدارة العامة للجوازات لضلوعهم في ارتكاب جرائم الاستيلاء والاختلاس والإضرار بالمال العام”.





وتابعت: “تمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.





ويتولى وزارة الداخلية القطرية، الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، وهو شقيق أمير قطر، وقد عُيّن وزيرا

للداخلية في شهر آذار الماضي.

بعد البحث والتحري وجمع الاستدلالات اللازمة ألقت وزارة الداخلية القبض على عدد من منتسبيها في الإدارة العامة للجوازات لضلوعهم في ارتكاب جرائم الاستيلاء والاختلاس والإضرار بالمال العام وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم #الداخلية_قطر pic.twitter.com/QEkexOptjg — وزارة الداخلية – قطر (@MOI_Qatar) August 18, 2023