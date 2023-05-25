الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها إلى البحرين

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن استئناف رحلاتها الجوية الى البحرين، وذلك اعتباراً من 25 أيار/مايو 2023 بواقع رحلة يومياً، على أن تزيد من عدد رحلاتها لتصل إلى ثلاث رحلات يومياً، ابتداءً من 15 حزيران/يونيو 2023.

ومع استئناف هذه الخدمة، سيتمكّن المسافرون من وإلى البحرين من زيارة أكثر من 160 وجهة في آسيا وإفريقيا وأوروبا عبر مطار حمد الدولي الحائز على العديد من الجوائز العالمية.

وستغادر رحلة الخطوط الجوية القطرية رقم 1108 QR من مطار حمد الدولي عند الساعة 20:00، وتصل إلى مطار البحرين الدولي عند الساعة 20:50. في حين ستغادر الرحلة رقم QR1109 من مطار البحرين الدولي عند الساعة 22:20، وتصل إلى مطار حمد الدولي عند الساعة 23:15.

سيتمكن المسافرين أيضا من الاستمتاع بـميزات جمع نقاط “أفيوس”، عملة المكافآت الجديدة لبرنامج المسافر الدائم التابع للناقلة القطرية، مما يوفر لهم فرصاً أكبر للاستفادة من الابتكارات الميزة المتعلقة بإنفاق واسترداد مكافآتهم. وبالإضافة إلى ذلك، سيحتفظ أعضاء برنامج الولاء التابع للخطوط الجوية القطرية برصيد مكافآتهم المُكتسبة، وسيواصلون الاستمتاع بفرص الاسترداد المتاحة لهم حالياً من قبل الخطوط الجوية القطرية و ذلك بالإضافة الى الاستمتاع بمطار حمد الدولي، المطار الحائز على جائزة “أفضل مطار للتسوق في العالم” و الذي يعد وجهة سياحية بحد ذاتها.

وتستمر الخطوط الجوية القطرية الحائزة على العديد من الجوائز العالمية بسلسلة انجازاتها التي تجلت في حصولها على جائزة “أفضل شركة طيران في العالم 2022” خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2022 وذلك للمرة السابعة في تاريخها في إنجازٍ غير مسبوق متصدرة بذلك قطاع الطيران العالمي. وقد أضيفت هذه الجائزة إلى حصيلة جوائز الناقلة القطرية في الأعوام (2011، 2012، 2015، 2017، 2019، 2021 و2022). كما وحصلت أيضاً على جائزة “أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم” وجائزة “أفضل خدمات طعام على درجة رجال الأعمال في العالم” وجائزة “أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط”.

وتسيّر الناقلة الوطنية لدولة قطر رحلاتها حاليّاً إلى 160 وجهة عالمية، عبر مقر عملياتها في الدوحة، مطار حمد الدولي، الذي اختير مؤخرا كـ”أفضل مطار في الشرق الأوسط”. وكان قد حصد جائزة “أفضل مطار في العالم” لعامين على التوالي من شركة سكاي تراكس العالمية لعامي 2021 و 2022.

الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها الجوية المباشرة إلى البحرين ابتداءً من 25 مايو✈️



مع زيادة عدد الرحلات الجوية إلى 3 رحلات يومياً اعتباراً من 15 يونيو pic.twitter.com/UptbjX36oa — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) May 25, 2023

جدول الرحلات إلى البحرين:

يومياً (بالتوقيت المحلّي)

الدوحة (DOH) إلى البحرين (BAH) رقم الرحلة QR1108 المغادرة: 20:00 الوصول 20:50

البحرين (BAH) إلى الدوحة (DOH) رقم الرحلة QR1109 المغادرة 22:20 الوصول 23:15