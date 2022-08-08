“القطرية” تستأنف رحلاتها إلى القصيم السعودية في 22 أغسطس

أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها ستستأنف خدماتها إلى وجهتها الخامسة في المملكة العربية السعودية، القصيم، بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا، وذلك اعتبارا من 22 آب / أغسطس الجاري، وستزداد إلى أربع رحلات أسبوعيا اعتباراً من 2 أيلول / سبتمبر المقبل.

وأضافت الناقلة القطرية، في بيان لها اليوم، أنها ستسير أربع رحلات أسبوعية إضافية إلى الرياض اعتباراً من 18 أغسطس الجاري، ليصل مجمل الرحلات الأسبوعية للعاصمة السعودية إلى 20 رحلة، تلبية للطلب المتزايد على السفر بغرض السياحة والأعمال.

وتشغل الخطوط الجوية القطرية حاليا 93 رحلة أسبوعياً إلى أربع مدن رئيسية في المملكة، وستؤدي إضافة القصيم والرحلات الأربع الإضافية إلى الرياض إلى زيادة عدد الرحلات الأسبوعية إلى المملكة لـ 101 رحلة مباشرة.

ويعد استئناف الرحلات إلى القصيم وتعزيز السعة جزءاً من الجهود المستمرة التي تبذلها الخطوط الجوية القطرية لتوسيع خدماتها في المملكة، وتوفير المزيد من خيارات سفر سلسة ومتعددة.

وسيستمتع المسافرون من وإلى القصيم بإمكانية السفر إلى أكثر من 150 وجهة عبر شبكة وجهات الناقلة في آسيا وإفريقيا وأوروبا والأمريكتين، وذلك عبر مطار حمد الدولي.