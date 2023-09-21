القطرية تحصد 4 جوائز في معرص أبيكس

حصلت الخطوط الجوية القطرية على أربع جوائز من مؤسسة “أبيكس” المختصة بتقييم شركات الطيران، خلال معرض “APEX / IFSA Global EXPO” في الولايات المتحدة، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم الخميس.

وحصل الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر على جائزة الإنجاز مدى الحياة للرؤساء التنفيذيين، التي تمنح لقادة عالم الطيران تقديراً لتفانيهم وجهودهم والتزامهم بتعزيز تجربة السفر، وجائزة أرقى ناقلة جوية عالمية لعام 2024، وجائزة أفضل ترفيه على متن الطائرة في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل طعام وشراب على مستوى العالم.

وقال الباكر: “خلال العقود الماضية، نجحت الخطوط الجوية القطرية في ترسيخ مكانتها العالمية كواحدة من أكثر شركات الطيران شهرة، لتصبح وبكل فخر مرادفاً للرفاهية والخدمة الاستثنائية للمسافرين”.

وأضاف: “نؤكد مواصلة النجاح والتميز وتقديم تجربة سفر لا تضاهى، وذلك بفضل جهود وتفاني موظفي الناقلة القطرية في جميع أنحاء العالم”.

ومنحت جائزة الإنجاز مدى الحياة للرؤساء التنفيذيين ست مرات فقط، في تاريخ مؤسسة “أبيكس” الممتد على مدى خمسة عقود.