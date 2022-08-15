القطاع الصناعي في السعودية يوفر 26 ألف وظيفة جديدة خلال 6 أشهر

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية “النشرة الشهرية للصناعة والتعدين” لشهر حزيران / يونيو 2022؛ لتسليط الضوء على أهم الأرقام والمؤشرات التي ترصد حركة قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، وتبرز حجم التغيرات التي يشهدها القطاعين على مستوى الاستثمارات الجديدة والقائمة، ومعدلات التغيير في حجم الفرص الوظيفية.

واستعرضت النشرة حجم الاستثمارات الإجمالية في القطاع الصناعي حتى شهر يونيو الماضي الذي بلغ 1,361 تريليون ريال، فيما بلغ إجمالي عدد المصانع إلى 10,675 مصنعاً، مبينة أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع بلغت 2,100 رخصة بواقع 1,368 رخصة محاجر مواد البناء، و510 رخص استكشاف، و167 رخصة استغلال، و31 رخصة استطلاع و24 رخصة فائض خامات معدنية.

وأوضحت النشرة أن عدد التراخيص الصناعية الجديدة التي أصدرتها الوزارة منذ كانون الثاني / يناير عام 2022 وحتى نهاية شهر يونيو بلغت 501، بحجم استثمارات يبلغ 13,7 مليار ريال، فيما بدأ 721 مصنعاً عمليات الإنتاج خلال الفترة نفسها باستثمارات تصل إلى 19.10 مليار ريال، كما وفر القطاع الصناعي خلال الفترة نفسها أكثر من 26 ألف وظيفة.

يُذكر أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر “النشرة الشهرية للصناعة والتعدين”؛ لإبراز التغيير الإيجابي الذي يشهده القطاعين، ولتحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وأن يكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية.

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