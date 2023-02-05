القطاع الخاص في السعودية متفائل بالأعمال لعام 2023

ارتفع مستوى الثقة بين شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية إلى أعلى معدلاته في عامين خلال شهر كانون الثاني / يناير، وذلك وفقاً لمؤشر بنك الرياض السعودي لمدراء المشتريات.

وقدمت الشركات توقعات قوية للعام المقبل مدعومة بالتدفقات القوية للطلبات الجديدة، والسعة الانتاجية العالية، وزيادة النشاط وتراجع ضغوط التكلفة. وتسارع نمو الانتاج والأعمال الجديدة خلال الشهر، لكن معدل خلق فرص العمل تباطأ من أعلى مستوى له في خمس سنوات والذي سجله في شهر كانون الأول / ديسمبر مع استمرار الشركات في تقليص حجم الأعمال المتراكمة.

وازداد نشاط الشراء بشكل حاد، وأظهرت سلاسل التوريد مزيداً من علامات التحسن، في حين تراجعت الضغوط التضخمية على كل من التكاليف وأسعار المبيعات منذ شهر ديسمبر.

وارتفع المؤشر الرئيسي من 9.56 نقطة في شهر ديسمبر إلى 2.58 نقطة في شهر يناير، مسجلاً قراءة أعلى من المستوى المحايد (0.50 نقطة) الذي يفصل النمو عن الانكماش. علاوة على ذلك، كانت القراءة هي ثاني أعلى مستوى ُمسجل منذ شهر أيلول / سبتمبر 2021، بعد مستوى شهر تشرين الثاني / نوفمبر المرتفع.

المؤشرات الفرعية

وكان هذا الارتفاع مدفوعا بالتأثيرات الإيجابية من المؤشرات الفرعية للإنتاج والطلبات الجديدة ومخزون المشتريات، حيث شهدت المؤشرات الثلاثة ارتفاعا في معدلات النمو منذ فترة الدراسة السابقة. وأدى الارتفاع البطيء في التوظيف والانخفاض الأكبر في مواعيد التسليم إلى عدم نمو المؤشر الرئيسي بوتيرة أكبر.

واستمرت تدفقات الطلبات الجديدة في الارتفاع بوتيرة ملحوظة في شهر يناير، حيث علقت الشركات على تحسن ظروف الطلب وزيادة طلبات العملاء. وتسارع معدل الزيادة منذ شهر ديسمبر وكان ثاني أكبر معدل في 16 شهراً. كما زاد الطلب من العملاء الأجانب بسرعة وبدرجة أكبر مما كان عليه في نهاية عام 2022. ونتيجة لذلك، ارتفعت مستويات النشاط غير المنتج للنفط بشكل حاد في شهر يناير، حيث شهد حوالي ثلث الشركات المشمولة بالدراسة ارتفاعا خلال الشهر. وجدير بالذكر أن معدل النمو كان أضعف قليلاً من مستوى شهر نوفمبر الذي كان الأعلى في أكثر من سبع سنوات.

بالإضافة إلى ذلك، قدمت الشركات توقعات أقوى لمستويات النشاط في العام المقبل. وارتفعت درجة التفاؤل إلى أعلى مستوى منذ شهر يناير 2021، حيث يتوقع أعضاء اللجنة استمرار نمو الطلب إلى حد كبير وتحسن ظروف السوق.

و في الوقت نفسه، واصلت الشركات المشاركة في الدراسة الإشارة إلى وجود قدر ملحوظ من القدرة الاستيعابية الفائضة في شهر يناير، مما سمح لها بإنجاز العمل في الوقت المحدد وتقليل الأعمال المتراكمة. كما انخفضت مستويات الأعمال المتراكمة للشهر الثامن على التوالي. ونتيجة لذلك، تراجعت معدلات نمو التوظيف عن الرقم القياسي المسجل في شهر ديسمبر والذي كان الأعلى في حوالي خمس سنوات، وكانت طفيفة.

على العكس من ذلك، ارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج بدرجة أكبر حيث أشارت الشركات إلى جهود أكبر لزيادة المخزون تحسبا للمبيعات المستقبلية. وظلت ظروف سلسلة التوريد جيدة نسبيا في بداية عام 2023. وتحسن أداء الموردين بوتيرة قوية حيث استجاب الموردون بشكل إيجابي لطلبات زيادة سرعة التسليم. في الوقت نفسه، تراجع تضخم أسعار المشتريات وكان أقل من متوسط السلسلة، حيث سلط عدد قليل من أعضاء اللجنة الضوء على زيادة أسعار المواد الخام. ومع ارتفاع تكاليف التوظيف بشكل هامشي فقط، انخفضت ضغوط التكلفة الإجمالية وسجلت أقل معدلاتها في ثلاثة أشهر. ونتيجة لذلك، قامت الشركات برفع أسعار إنتاجها بشكل طفيف وبأقل معدل في ما يقرب من عام.

تفوق على الاتجاهات الاقتصادية العالمية

وقال الدكتور نايف الغيث، رئيس الباحثين الاقتصاديين في بنك الرياض: ” تواصل المملكة العربية السعودية أداءها القوي وتفوقها على الاتجاهات الاقتصادية العالمية من حيث النشاط التجاري والطلب. يبدأ القطاع غير المنتج للنفط العام الجديد بنمو رئيسي قوي مسجلاً 2.58 نقطة في شهر يناير، وهو ثاني أعلى معدل نمو منذ شهر سبتمبر 2021 . ويؤكد هذا النمو مكانة المملكة العربية السعودية باعتبارها أسرع الاقتصادات نموا بين مجموعة العشرين على الرغم من الرياح الاقتصادية المعاكسة”.

وتابع قائلاً : “هذا الشهر، سجلت المملكة العربية السعودية أيضاً مستوى قويا للغاية لثقة الشركات في مستقبل الأعمال، حيث ارتفع إلى أعلى مستوى في عامين خلال شهر يناير. وكان هذا مدفوعا بالتحسن المستمر في بيئة الأعمال، والتوظيف في القطاع الخاص، وزيادة الاستثمار الأجنبي مع الحوكمة واصلاح سوق العمل”.

وتوقع أن “يتراجع التضخم في الأشهر المقبلة مع انخفاض ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج واستمرار تحسن سلاسل التوريد. لقد بدأنا نشهد زيادات أقل في أسعار الإنتاج في مقابل تكاليف مستلزمات الإنتاج. وكان الارتفاع في أسعار الإنتاج هو الأضعف في ما يقرب عام، على الرغم من نمو الطلبات الجديدة الذي ظل قويا في شهر يناير”.