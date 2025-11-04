القطاع الخاص السعودي يحقق أقوى نمو له منذ 2014

شهد الاقتصاد السعودي غير النفطي في شهر أكتوبر الماضي تسارعاً ملفتاً، حيث حقق القطاع الخاص أحد أقوى معدلات النمو المسجلة له خلال أكثر من عقد، مما عزز التفاؤل بالمسار التوسعي للمملكة مع دخول الربع الأخير من العام. وقد عكست هذه القفزة الواضحة ارتفاع مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن بنك الرياض إلى 60.2 نقطة، مسجلاً بذلك ثاني أعلى مستوى له منذ عام 2014، ومؤكداً على الزخم القوي للنشاط الاقتصادي؛ إذ كان المحرك الأساسي لهذا الأداء القوي هو الارتفاع الحاد في الطلبات الجديدة، حيث زادت مبيعات الشركات نتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما دفع الشركات إلى تعزيز وتيرة إنتاجها ومعدلات التوظيف التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2009. ويُشير الخبراء إلى أن هذا التسارع المستدام نابع من قوة الطلب المحلي والخارجي على حد سواء، مسلطاً الضوء على تزايد القدرة التنافسية للشركات السعودية وفاعلية جهود التنويع الاقتصادي الجارية، خاصة وأن هذا الأداء القوي يتزامن مع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي إلى 5% خلال الربع الثالث من العام الحالي، مدفوعاً بعودة الإنتاج النفطي إلى الارتفاع. وفي ظل هذه المعطيات، رفع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، توقعات نمو الاقتصاد الإجمالي لهذا العام إلى 5.1%، كما توقع نمو القطاعات غير النفطية بنسبة 4.8% في عام 2025، مؤكداً أن هذه القطاعات أصبحت قاطرة رئيسية للنمو المستدام، وأن اعتمادها على حراك النفط قد انخفض بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية. ورغم هذا التحسن الاستثنائي في النشاط، واجهت الشركات تسارعاً في تكاليف مستلزمات الإنتاج، ما دفعها إلى رفع أسعار منتجاتها بأسرع وتيرة منذ مايو 2023، لكن الشركات غير النفطية تظل متفائلة بشأن آفاق النشاط المستقبلي، مدعومة بمبادرات الاستثمار الحكومية واستمرار الطلب القوي في السوق.