القطاع الخاص السعودي غير النفطي ينمو رغم التضخم

أكدت وكالة “إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية” أن حجم الأعمال الجديدة في المملكة العربية السعودية ارتفع إلى أعلى معدل خلال ثمانية أشهر، إذ بلغ 57 نقطة في شهر حزيران/يونيو الماضي.

وأشارت الوكالة في تقرير مفصّل نشرته الثلاثاء، إلى تحسّنٍ قوي في مناخ الأعمال على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط رغم وجود أدلة تفيد بأن ضغوط التكلفة المتزايدة قد دفعت الشركات إلى رفع أسعارها.

ولفت تقرير الوكالة إلى أنه في الواقع تسارع معدل تضخم تكلفة مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوياته في 22 شهراً، وأدت الرياح المعاكسة للإمدادات العالمية إلى استمرار زيادة أسعار الوقود والمواد الخام.

وأوضح التقرير، أنه بالإضافة إلى الزيادة القوية في الإنتاج أظهرت الشركات غير المنتجة للنفط درجة أكبر من التفاؤل بشأن النشاط المستقبلي في شهر حزيران/يونيو، حيث ارتفعت الثقة إلى أقوى مستوى منذ بداية عام 2021، وأدت النظرة المستقبلية الإيجابية إلى زيادة أخرى في التوظيف ومراكمة مخزون السلع التي تواجه نقصاً في الإمداد.

وسجّل مؤشر مديري المشتريات التابع لوكالة “إس آند بي” قراءة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، وارتفع إلى 57 نقطة في شهر حزيران/يونيو الماضي، مقابل 55.7 نقطة في شهر أيار/مايو 2022، ليسجّل خلال حزيران/يونيو أعلى قراءة له منذ شهر أكتوبر 2021، وأعلى قليلاً من متوسط السلسلة طويل المدى البالغ 56.8 نقطة.