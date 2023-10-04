الإمارات.. القطاع الخاص غير النفطي يبلغ ذروته منذ يونيو 2019

أعلن مصرف الإمارات المركزي أن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي في الدولة ارتفع خلال الربع الثاني لعام 2023 لأعلى مستوياته منذ حزيران/يونيو 2019.

وأوضح المركزي في تقريره الاقتصادي للربع الثاني من 2023 أن شركات الأعمال الجديدة بدولة الإمارات زادت في شهر يونيو 2023 بأسرع معدل في أربع سنوات.

وأظهر أن عدد الموظفين في القطاع الخاص الإماراتي ارتفع بنسبة 16% خلال شهر تموز/يوليو 2023 على أساس سنوي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2022، كما زادت الأجور 18% خلال نفس الفترة.

واشار التقرير إلى أن قيمة المعاملات السكنية في أبوظبي نمت بمعدلات مرتفعة جداً بلغت 103% خلال الربع الثاني لتصل 6.1 مليار درهم.

كما سجلت المعاملات السكنية في دبي نمواً بنسبة 40% خلال النصف الأول من 2023، كذلك ارتفع عدد المستثمرين الجدد في القطاع 15% خلال نفس الفترة.

ووفقاً لتقرير المركزي الإماراتي، شهدت أبوظبي خلال النصف الأول من العام 2023 أداء قوياً في قطاع الضيافة، حيث وصل مجموع نزلاء الفنادق إلى 2.4 مليون شخص، بزيادة بنسبة 34% على أساس سنوي، فيما بلغ معدل الإشغال الفندقي 70%، مع متوسط عدد أيام الإقامة 2.4 ليلة، في حين بلغ متوسط الإيرادات لكل غرفة 425 درهماً، بزيادة قدرها 24% على أساس سنوي.

كما سجل مطار أبوظبي الدولي نمواً كبيراً في حركة المسافرين في النصف الأول من العام 2023، وشهد المطار زيادة بنسبة 67% في حركة المسافرين، حيث تجاوز عدد المسافرين 10 ملايين مسافر، مقارنة بـ6 ملايين مسافر في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وارتفع عدد الرحلات بشكل كبير، حيث تم تسجيل 68 ألف رحلة تقريباً، بزيادة بلغت 36% على العام السابق.

وشهدت شبكة مطار أبوظبي الدولي مزيداً من التوسع، حيث تتوفر الآن رحلات إلى 114 وجهة من خلال 27 شركة طيران.

في المقابل، أظهر مسح أن أنشطة الأعمال غير النفطية في الإمارات نمت بمعدل أسرع في أيلول/سبتمبر مقارنة بالشهر السابق، مع وصول الطلبيات الجديدة لأسرع معدل في أربع سنوات.

وقفز مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 56.7 نقطة في أيلول/سبتمبر من 55.0 في آب/أغسطس، وهو ما يتجاوز بفارق كبير مستوى 50.0 نقطة الذي يشير إلى نمو النشاط.

وأظهر المسح أن المحرك الرئيسي للمؤشر كان الانتعاش القوي في الشركات الجديدة، مع ارتفاع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 64.7 من 57.6 في الشهر السابق، وتسجيله معدل زيادة هو الأسرع منذ حزيران/يونيو 2019.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس، إن زيادة الأعمال الجديدة مدعوم باكتساب الشركات عملاء جدد على المستوى المحلي وفي أسواق التصدير.

وأشار المؤشر الفرعي للإنتاج إلى استمرار التوسع القوي في النشاط، حيث ارتفع إلى 62.8 في أيلول/سبتمبر من 61.9 في الشهر السابق، بفضل زيادة الطلبيات الجديدة والمشروعات الجارية والتسويق الجديد، حسبما أفاد المسح.

كما أظهر المسح أن ثقة الشركات بالنسبة للعام المقبل تحسنت في أيلول/سبتمبر، وهو ما يتصل باستمرار الطلب القوي والعملاء الجدد.