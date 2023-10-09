القطار الطلقة بين السعودية والكويت على السكة السريعة

ذكرت صحيفة “القبس” الكويتية أن الجهات الكويتية التنفيذية والرقابية تسابق الوقت لإتمام الموافقات الفنية والقانونية، بشأن تمهيد الطريق لتنفيذ الاتفاقية الاستشارية الخاصة بإنجاز خط سكك حديدية فائق السرعة (القطار الطلقة) سيربط بين السعودية والكويت.

وتوقعت مصادر مطلعة إنجاز جميع الموافقات المتعلقة بالجانب الكويتي خلال الشهر الجاري أو المقبل كأبعد تقدير، وذلك للبدء في دراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية للمشروع، تليها الخطوات المتبقية لإطلاق المراحل اللاحقة، وصولاً إلى عملية التنفيذ.

وفي شهر حزيران / يونيو 2023، صدر مرسوم أميري بالموافقة على الاتفاقية مع المملكة العربية السعودية بشأن مشروع الربط السككي بين الدولتين. كما وافق مجلس الوزراء السعودي، بتاريخ 26 أيلول / سبتمبر الماضي، على اتفاقية مشروع الربط السككي بين الكويت والمملكة، كما أوردت وكالة الأنباء السعودية.

مشاركة فرنسية

وعلمت القبس أن الكويت والسعودية، ممثلتين في وزارة الأشغال العامة والشركة السعودية للخطوط الحديدية «سار»، اتفقتا على تعيين شركة “سيسترا” SYSTRA الفرنسية لتنفيذ دراسة الجدوى. وكشفت مصادر مطلعة انه بموجب هذا التوافق على تعيين شركة استشارية واحدة، قامت وزارة الأشغال العامة الكويتية بإنجاز مستندات التعاقد، وخاطبت ديوان المحاسبة فيها، وذلك للحصول على موافقته لاعتماد شركة “سيسترا” الاستشارية، ومبلغ التعاقد معها، حتى يتسنى للوزارة توقيع العقود الاستشارية الخاصة بدراسة الجدوى المالية والاقتصادية والفنية، والتي بموجبها سيتم تنفيذ خط سكك حديدية فائقة السرعة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، علماً بأن الدراسة ستشمل آليات نقل الأفراد وشحن البضائع على حد سواء.

كلفة دراسة الجدوى

وقالت المصادر إن تكلفة دراسة الجدوى لمشروع الربط ارتفعت إلى 10.57 مليون دولار، أي ما يعادل 3.270 ملايين دينار تقريباً، تدفع مناصفة بين الدولتين، بواقع 1.635 مليون دينار لكل دولة، متوقعة أن تنجز شركة “سيسترا” SYSTRA دراسة الجدوى الخاصة بمشروع الربط السككي بين الكويت والسعودية في غضون فترة لا تتجاوز 6 أشهر.

وأوضحت المصادر أنه بحسب الاتفاقية المبرمة بين الكويت والسعودية، فإن مشروع البلدين هو مشروع منفصل ومختلف عن مشروع السكك الحديدية الخاص بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتنص الاتفاقية الكويتية ــ السعودية على أن خط سكك الحديد بين البلدين سيمتد من نقطة محطة القطار الكائنة في دولة الكويت – غالباً سيتم تحديدها جنوب البلاد – إلى نقطة محطة القطار التي ستحدد بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية.

أبرز محطات المشروع

23 أيار / مايو 2023، فوّض مجلس الوزراء السعودي وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة دولة الكويت في شأن مشروع الربط السككي بين البلدين.

4 حزيران / يونيو 2023، تم توقيع الاتفاقية في مدينتي الرياض والكويت عن طريق القنوات الدبلوماسية.

12 يونيو 2023، صدر مرسوم أميري بالموافقة على الاتفاقية.

26 أيلول / سبتمبر 2023، وافق مجلس الوزراء السعودي على اتفاقية مشروع الربط السككي.