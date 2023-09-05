أعلن مسؤول سعودي في الإسكان عن شروط الاستفادة من برنامج القسط الميسر لتملك سكن لمن لا تتجاوز رواتبهم 7 آلاف ريال.



وأوضح صالح العنزي مدير الاتصال المؤسسي بالشركة الوطنية للإسكان، شروط الاستفادة من برنامج القسط الميسر لتملك سكن.



وقال في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن المشروع عبارة عن منتج يقدم لشريحة معينة “تقدر تقدم وتستفيد من خلال الدعم”.

وبين أن من أهم الشروط للحصول على هذا المنتج مسجل في سكني وتطنبق عليه شروط برنامج سكني، و يستهدف المتزوج رب الأسرة، وليس الأعزب، أيضا يكون من ضمن قوائم الأنتظار في صندوق العقاري.





وأضاف: “المنتج تم تقديمه لفئة محدودة في مبلغ الراتب وهم الذين لا يتجاوز راتبهم 7 آلاف ريال”.





وكشف العنزي، أن وضع الأعزب قد ينظر في أمره بالمنتجات القادمة التي تباع ضمن الوطنية للإسكان لغير المستفيدين من برنامج “سكني” لاحقا، وتمكينهم من تلبية رغبات المواطنين دون شرط الزواج، القسط الميسر خصم مقدم للمستفيدين من خلال مشاريع محددة يبلغ عددها 12 مشروعا في 4 مدن في المملكة، يتم التسجيل فيها عبر موقع “سكني”.

الراتب لا يتجاوز 7 الاف ريال..

صالح العنزي – مدير الاتصال المؤسسي بالشركة الوطنية للاسكان يوضح شروط الاستفادة من برنامج القسط الميسر لتملك سكن



@Saleh_Anazi#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/oG9Uin2F3i — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) September 4, 2023



