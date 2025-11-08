القرية العالمية تضرب موعداً مع إيقاعات الكي-بوب

تستعد القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، لتحويل مسرحها الرئيسي إلى ساحة نابضة بإيقاعات الكي-بوب مع حفل “كي-لاود” يوم السبت الموافق 16 نوفمبر 2025 عند الساعة السابعة مساءً. ويمثل الحفل الختام الكبير لفعاليات معرض “كي-إكسبو الإمارات” الذي تستضيفه القرية العالمية، حيث يجتمع عدد من أبرز نجوم كوريا الجنوبية في ليلة استثنائية مبهرة. ويقدم الحفل مجموعة من أشهر فناني الكي-بوب، من بينهم تشين، أحد أبرز أعضاء فرقة “إكسو” وصاحب المسيرة الفردية اللامعة التي تميزت بأداء صوتي قوي وبالعديد من الأغنيات العاطفية المؤثرة، إلى جانب بانش الملقبة بـملكة موسيقى الدراما الكورية بفضل صوتها الفريد الذي تألق في أبرز المسلسلات الكورية الشهيرة. كما تشارك فرقة الفتيات بيلي، المؤلفة من سبع عضوات، والمعروفة بعروضها المبتكرة وأدائها الحركي المفعم بالطاقة وصوتها المتنوع الذي يمزج بين الأنماط الموسيقية، إضافة إلى الفنان كيم جو وانغ، النجم الصاعد الذي حصد إعجاب الجماهير بفضل حضوره الآسر وأدائه القوي، وفرقة بيكسيز، متخصصة في أداء رقصات الكي-بوب المقيمة في دولة الإمارات. ويتحول المسرح الرئيسي في القرية العالمية عند السابعة مساءً إلى شعلة من الأضواء والحماس، حيث تمتزج الموسيقى بالحركة لتصنع تجربة غامرة تبهر الجمهور. وسيحظى الزوار بليلة مفعمة بالطاقة والإبداع، تجمع عشاق الكي-بوب والجمهور الجديد في أجواء من الموسيقى الحية والتفاعل الفريد. ويأتي هذا الحفل ضمن فعاليات “كي-إكسبو الإمارات” الذي يقام في 15 و16 نوفمبر، ويحتفي بالثقافة الكورية وابتكاراتها وإبداعها عبر سلسلة من العروض والتجارب الغامرة. ويشكل حفل “كي-لاود” ختاماً استثنائياً لهذه الفعالية، حيث يتيح لسكان دبي وزوارها التعمق في الثقافة الكورية وموسيقاها في أجواء القرية العالمية النابضة بالتنوع الثقافي. التاريخ: السبت، 16 نوفمبر 2025 التوقيت: يبدأ الحفل عند الساعة 7 مساءً (ينصح بالحضور المبكر للحصول على أفضل المقاعد) المكان: القرية العالمية، دبي الفنانون المشاركون: بيكسيز، وبيلي، وكيم جو وانغ، وبانش، وتشين.