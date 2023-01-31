.ط by

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسسوق العملاتمصارف (بنوك)

القروض الشخصية في السعودية ترتفع 14% بواقع 142,4 مليار ريال في 2022

.ط by

ارتفع إجمالي القروض الشخصية المقدمة من المصارف السعودية بنسبة 14% وبواقع 142,4 مليار ريال إلى 1,165 تريليون ريال بنهاية عام 2022 مقارنة مع 1,023 تريليون ريال بنهاية كانون الأول / ديسمبر 2021، وفق تحليل “أريبيان بزنس” لبيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما).

وتراجع إجمالي التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف إلى 120,3 مليار ريال خلال عام 2022، مقابل 152,5 مليار ريال في عام 2021.

وارتفع إجمالي الإئتمان المصرفي في المملكة العربية السعودية بنسبة 14% وبواقع 290 مليار ريال إلى 2,349 تريليون ريال خلال عام 2022 مقارنة مع 2,059 تريليون ريال بنهاية ديسمبر 2021.

ويتوزع الإئتمان المصرفي بين 1,185 تريليون ريال طويلة الأجل، و 873,4 مليار ريال قصيرة الأجل و 290,3 مليار ريال متوسطة الأجل.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا