القروض الشخصية في السعودية ترتفع 14% بواقع 142,4 مليار ريال في 2022

ارتفع إجمالي القروض الشخصية المقدمة من المصارف السعودية بنسبة 14% وبواقع 142,4 مليار ريال إلى 1,165 تريليون ريال بنهاية عام 2022 مقارنة مع 1,023 تريليون ريال بنهاية كانون الأول / ديسمبر 2021، وفق تحليل “أريبيان بزنس” لبيانات النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي (ساما).

وتراجع إجمالي التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف إلى 120,3 مليار ريال خلال عام 2022، مقابل 152,5 مليار ريال في عام 2021.

وارتفع إجمالي الإئتمان المصرفي في المملكة العربية السعودية بنسبة 14% وبواقع 290 مليار ريال إلى 2,349 تريليون ريال خلال عام 2022 مقارنة مع 2,059 تريليون ريال بنهاية ديسمبر 2021.

ويتوزع الإئتمان المصرفي بين 1,185 تريليون ريال طويلة الأجل، و 873,4 مليار ريال قصيرة الأجل و 290,3 مليار ريال متوسطة الأجل.