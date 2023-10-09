القدية للاستثمار السعودية تمنح عقداً بـ 7 مليارات ريال

منحت شركة القدية للاستثمار في المملكة العربية السعودية تحالفاً مشتركاً بين شركة “السيف مهندسون مقاولون” السعودية وشركة “أليك” الإماراتية عقداً لإنشاء أبنية حول حلبة السرعة في القدية، كما أوردت مجلة “ميد”.

وتبلغ قيمة النطاق الأولي للأعمال حوالي 7 مليارات ريال سعودي (1.9 مليار دولار). ومن الممكن أن تصل القيمة النهائية للأعمال اللاحقة، التي لا تزال في مرحلة التصميم، إلى 15 مليار ريال سعودي.

وسيتم بناء حلبة السرعة حول مضمار سباقات فورمولا 1 المصنف من الدرجة الأولى من قبل الإتحاد الدولي للسيارات كجزء من قلب المنتجع في قرية القدية الترفيهية. بمجرد اكتمالها، ستكون الحلبة قادرة على استضافة سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 وسباقات الدراجات النارية MotoGP.

وتستعد شركة القدية للاستثمار لتسليم العديد من مكونات مشروع قرية القدية الترفيهية.

وكانت مجلة ميد قد ذكرت في وقت سابق أن شركة القدية للاستثمار تلقت عطاءات من مقاولين بقيمة تقدر بنحو 500 مليون دولار لمشاريع الطرق والمرافق والأنفاق في المشروع.

وفي أيلول / سبتمبر، ذكرت “ميد” أن شركة القدية للاستثمار قد اختارت تحالفاً مشتركاً بين المقاول المحلي الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية (بنية) وشركة إنفرارود للتجارة والمقاولات القطرية لتسليم أعمال البنية التحتية في قلب منتجع القدية.

وتمت ترسية العقدين، بقيمة 2.29 مليار ريال سعودي، للحزم الثالثة والرابعة والسابعة، والتي تشمل إنشاء الطرق والجسور وشبكات المرافق.

وفي شهر سبتمبر، اختارت شركة القدية للاستثمار تحالفاً مشتركاً بين المقاول المحلي “البواني” وشركة أورباكون للتجارة والمقاولات ومقرها قطر، لتسليم فندق متنزه الألعاب المائية في قلب منتجع القدية.