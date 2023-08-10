نفذت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، حكم القتل حدّاً بأحد الجناة في منطقة الحدود الشمالية، لقيامه بقتل زوجته.

وقالت الوزارة إن المواطن نائف بن علي الصيعري أقدم على قتل زوجته فاطمة بنت سعيد الصيعري، وذلك بإطلاق النار عليها وهي تقوم بأعمال المنزل مما أدى إلى وفاتها ووفاة جنينها.

وأضافت أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه وفقال لـ”أخبار24″

وأشارت إلى أنه نظراً لأن ما أقدم عليه كان على وجه تأمن فيه المجني عليها من غائلته حيث قتلها في بيتها وهي آمنة مطمئنة، فقد تم الحكم بقتله حداً لقتله المجني عليها غيلة، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.