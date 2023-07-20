مويضي المطيري by مويضي المطيري

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القتل حداً لـ”سعودي” أقدم على قتل جدته

ضربها بأداة خشبية على رأسها وهي نائمة

مويضي المطيري by مويضي المطيري

أعلنت وزارة الداخلية (الخميس)، تنفيذ حُكم القتل حدًّا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، لإدانته بقتل جدته لأبيه.



وأوضحت الوزارة أن المواطن ريان بن سامي بن عبد الله الدوسري أقدم على قتل جدته لأبيه نمشة الدوسري، وذلك بضربها بأداة خشبية على رأسها عدة ضربات وهي نائمة في منزلها مما أدى لوفاتها.


وأضافت أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، وتم الحكم بقتله حدًّا لقتله المجني عليها غيلة.



وأشارت الوزارة إلى أن الحكم تم تأييده من قبل محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل حدًّا بالجاني اليوم.


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