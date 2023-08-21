نفذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم (الاثنين)، حكم القتل تعزيرًا في مواطن قتل والدته بمنطقة حائل.





وقال الوزارة إن عيد بن محمد بن عيد الشمري، سعودي الجنسية، أقدم على قتل والدته، نجلاء بنت حمود الشمري، سعودية الجنسية، وذلك بتكتيف يديها وخنقها وضرب رأسها بالجدار عدة مرات، ما أدى إلى وفاتها.



وتمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وإحالته إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، ولبشاعة جرمه وفظاعته من قتله لوالدته ما يدل على فساده وخطورته وتأصل الإجرام في نفسه ويستدعي عقوبة قاطعة للشر زاجرة عنه صيانة للمجتمع، تم الحكم بقتله تعزيراً، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه.





ونوهت الوزارة بحرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، محذرة من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.