نشرت قناة “الإخبارية” السعودية، حديثاً، مقطع فيديو يظهر عملية قبض على موظفين في محكمة جدة؛ جنوب غرب المملكة العربية السعودية، استلما رشوة مالية.

ولم تذكر القناة الرسمية أي معلومات إضافية لكن وكالة الأنباء السعودية نشرت في ذات التوقيت تقريباً تقريراً قالت فيه إن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) باشرت إجراءات القبض بالجرم المشهود على كل من:

فيديو | بالجرم المشهود..



القبض على موظفين في محكمة جدة استلما رشوة مالية #الإخبارية pic.twitter.com/3jFh2rM2Du — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 18, 2023

1- الموظف أيمن عبد الرزاق محمد صلواتي، الذي يعمل بالمحكمة العامة في محافظة جدة بالمرتبة السادسة.

2- الموظف علي محمد أحمد الدوقي، الذي يعمل مديراً لمكتب رئيس المحكمة العامة في محافظة جدة بالمرتبة التاسعة، وذلك أثناء استلام الأول مبلغاً وقدره 250 ألف ريال (67 ألف دولار) من أصل مبلغ 500 ألف ريال (134 ألف دولار) كرشوة من مواطن مقابل فتح جلسات بمحكمة الاستئناف ونقض الحكم الصادر بحقه في قضية قائمة بينه وبين إحدى الشركات المستثمرة في محافظة جدة، والقاضي بتغريمه مبلغا وقدره 7.317 مليون ريال (نحو مليوني دولار)، وقيام الثاني باستلام نصيبه من مبلغ الرشوة الذي تم تسليمه للأول وقدره 125 ألف ريال (33 ألف دولار) مقابل دوره بالقضية.

وأكدت “نزاهة” أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأنها ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.

مكافحة الفساد في السعودية

شددت الرياض من إجراءاتها في مكافحة الفساد منذ إطلاق خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الطموحة باسم رؤية المملكة 2030 في العام 2016، وهي خطة تنمية عملاقة تستهدف تنويع موارد الاقتصاد وتوفير وظائف ومساكن للسعوديين، وتحسين جودة الحياة وجلب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ مشاريع صناعية وسياحية وترفيهية كبيرة بعيداً عن النفط الذي يعد دعامة الاقتصاد السعودي.

وعادة، لا يتم الإعلان عن أسماء الأشخاص في بيانات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)؛ إذ تتم إحالتهم إلى القضاء ومن ثم يتم الكشف عن هوياتهم بعد صدور أحكام إدانة قطعية ضدهم، ولكن في هذه الحالة خالفت “نزاهة” ما تجري بها العادة.