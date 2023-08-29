ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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القبض على مقيم مصري بزي نسائي

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

قبضت السلطات السعودية على مقيم مصري ظهر في فيديو وهو متنكر بعباءة نسائية في احد المراكز التجارية بمحافظة الخبر.

ونشر الأمن العام السعودي في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” تويتر سابقاً، ليوضح بتدوينة أن “شرطة المنطقة الشرقية تضبط مقيما لتنكره بعباءة نسائية في مركز تجاري بمحافظة الخبر.”

ونقل حساب الأمن العام عن المتحدث باسم شرطة المنطقة الشرقية قوله، إنه “تم ضبط مقيم من الجنسية المصرية ظهر في مواقع التواصل الاجتماعي وهو متنكر بعباءة نسائية في مركز تجاري بمحافظة الخبر”،

وأضاف: ” جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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