ألقت الشرطة في مدينة فيلادلفيا الأميركية القبض على نيكول ماري رودجرز التي يعتقد أنها قاتلة الطالب السعودي الوليد الغريبي.

وقالت الشرطة إن رودجرز البالغة من العمر 19 عاماً قيد الاحتجاز وهي متهمة الآن بالقتل، والسرقة، والسطو وجرائم أخرى ذات صلة.

ولم تؤكد الشرطة ما إذا كانت رودجرز هي القاتلة التي طعنت الغريبي أو ما إذا كان هناك متهمون آخرون.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الغريبي كان في الفترة الأخيرة من دراسته في الولايات المتحدة وكان من المقرر أن يعود إلى المملكة العربية السعودية قريباً.

الوليد الغريبي كان يتحضر للعودة للملكة بعد انتهائه من الدراسة

ولم توضح الشرطة ما إذا كان هناك سابق معرفة بين المشبه بها والضحية، فيما كشفت تقارير صحافية أنهما جاران.

ذكرت شبكة “سي بي أس نيوز” الإخبارية الأميركية أن مدينة فيلادلفيا عرضت مكافأة قيمتها 20 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال وإدانة كل من تورط في جريمة قتل الطالب السعودي الوليد الغريبي.

وتعرض الغريبي (25 عاماً) للطعن حتى الموت في الـ23 كانون الثاني/يناير الجاري، وفقا للشبكة الإخبارية.

ووقعت الجريمة في سكن الطالب السعودي في الطابق الثالث من مبنى يقع في شارع حيوي بمدينة فيلادلفيا، أكبر مدن ولاية بنسلفانيا.