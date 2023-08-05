اعتقلت الشرطة الباكستانية اليوم السبت رئيس الوزراء السابق عمران خان في مدينة لاهور بعيد صدور حكم يقضي بسجنه 3 سنوات.

ونقلت وكالة رويترز عن انتصار بانجوتا، محامي خان، أن الشرطة ألقت القبض على موكله في مقر إقامته بلاهور. وجرى اعتقال رئيس الوزراء السابق بعد أن أصدرت محكمة باكستانية حكما بسجن خان في قضية بيع هدايا منحت للدولة بطريقة غير قانونية. ووصفت حركة إنصاف الباكستانية التي يتزعمها خان الحكم الصادر ضده بأنه متحيز للغاية ونقطة سوداء في جبين العدالة.

وأضافت الحركة أن الشعب لن يقبل بما وصفتها بالمؤامرة وبمحاولة الانتقام من عمران خان. وقالت وكالة رويترز إن من شأن إدانة رئيس الوزراء السابق أن تحول دون مشاركته في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها الخريف المقبل.

وفي يوليو/تموز الماضي، رفضت المحكمة العليا الباكستانية التماس عمران خان وقف محاكمته بتهمة بيع هدايا تلقاها “بشكل غير قانوني” حين كان في منصبه، وذلك بسبب مخاوف من مدى موضوعية المحاكمة ومن تحيز القاضي. ومنذ الإطاحة به إثر تصويت برلماني في أبريل/نيسان عام 2022، يواجه عمران خان عددا كبيرا من القضايا المرفوعة عليه، وتشمل الاتهامات الموجهة إليه “الإرهاب”.