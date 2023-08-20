ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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مصر، القبض على شخص ينتحل صفة طبيب ويجري عمليات جراحية للسيدات

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

ألقت الشرطة المصرية القبض على شخص بمحافظة الإسكندرية، لانتحاله صفة طبيب بشري، وأجرى عمليات جراحية للسيدات مقابل مبالغ مالية وإنشاء صفحة على “فيسبوك” لمزاولة نشاطه.

وحسب معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أكدت قيام شخص- مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية بالشرقية – بإنشاء صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يقوم من خلالها بانتحال صفة طبيب بشري وإجراء عمليات جراحية للسيدات مقابل مبالغ مالية.

وتم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة باب شرق بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته (2 هاتف محمول، مبلغ مالي، أدوات الطبية)، وبمواجهته أقر بانتحال صفة طبيب بشري وإنشاء حساب عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك”، لمزاولة نشاطه المشار إليه.

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تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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