مصر.. القبض على سيدة بتهمة غسيل الأموال في القاهرة

قبضت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية بمصر على سيدة في القاهرة بتهمة غسل 3 ملايين جنيه متحصلة من نشاطها في مجال الكسب غير المشروع.

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال إحدى السيدات – مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة لتعاقدها مع إحدى شركات الأدوية “مملوكة للدولة” وامتناعها عن سداد المديونية المستحقة عليها لصالح الشركة، الأمر الذي مكنها وذويها من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة.

كما حاولت المتهمة غسل تلك الأموال عن طريق شراء العقارات – تأسيس الشركات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، كما قد قدرت أفعال الغسل التي قامت بها بـ 3 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.