القبض على الرئيس السابق لمقرضة العملات المشفرة المفلسة

قُبض على الرئيس التنفيذي السابق لمقرضة العملات المشفرة المفلسة “سلزيوس نتوورك” (Celsius Network) بعد تحقيق في انهيار الشركة، وفقاً لشخص مطلع على القضية.

واُعتقل أليكس ماشنسكي صباح اليوم الخميس، بحسب الشخص الذي طلب عدم نشر اسمه لأن القضية الجنائية ليست علنية.

وقالت “الشرق” أن لجنة الأوراق المالية والبورصات رفعت دعوى قضائية ضد ماشنسكي والشركة اليوم الخميس، وفقاً لسجلات المحكمة.

“سلزيوس نتوورك” كانت إحدى شركات التشفير البارزة التي انهارت العام الماضي.

اشتهرت الشركة بدفع معدلات فائدة عالية على ودائع الأصول الرقمية.

ولكن بعد انهيار عملة “تيرا دولار” المستقرة وتراجع أسواق الأصول الرقمية، تأثرت ميزانية الشركة العمومية وباتت غير قادرة على مواجهة تدفق عمليات سحب العملاء.