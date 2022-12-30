القبض على أندرو تيت في رومانيا للاشتباه في تورطه في قضايا اغتصاب واتجار بالبشر

اعتقلت السلطات القضائية الرومانية لاعب الكيك البوكسينغ السابق والشخصية المثيرة للجدل أندرو تيت وأخيه تريستان للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالاغتصاب، والاتجار بالبشر وتشكيل عصابة إجرامية منظمة.

وقال الادعاء العام الروماني في بيان إن تيت وتريستان، سيحتجزان لأربع وعشرين ساعة بالإضافة إلى مشتبهين اثنين آخرين بعد مداهمة أماكن سكنهم في بوخارست.

واشتهر تيت بمواقفه وأقواله التي تحط من قدر النساء، وانتقاده الأشخاص الذين يسعون للحصول على علاج للصحة العقلية، ما أدى إلى منعه من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في أكثر من مرة، وحذف حساباته على “فيسبوك” و”يوتيوب” و”تيك توك” بعد تصاعد المخاوف من إمكانية تأثيره على الملايين من متابعيه.

ومن بين تعليقاته المسيئة أن اللوم يقع بصورة جزئية على النساء إن تعرضن للاغتصاب، وأنهن يعتبرن “ملكية للرجال”.

وأعرب تيت، الذي يلقب بـ”عدو المرأة” وقتها عن عدم اكتراثه للقرار.

وأضاف بيان الادعاء العام الروماني، والذي نقلته رويترز:

“يبدو أن المشتبهين الأربعة أسسوا عصابة للجريمة المنظمة بهدف توظيف وإسكان واستغلال النساء من خلال إجبارهن على صنع محتوى إباحي لمشاهدته عبر مواقع متخصصة مقابل المال.. من المفترض أنهم كانوا سيحصلون على مبالغ مالية كبيرة”.

وأشار الادعاء إلى أن المحققين عثروا على ست نساء تعرضن للاستغلال الجنسي من قبل المشتبه بهم.

وقبل أيام وجهت له الناشطة في الدفاع عن البيئة، غريتا ثانبيرغ، انتقادات لاذعة، بعدما تباهى بامتلاكه 33 سيارة بانبعاثات كبيرة، وقالت له: “اعثر على حياة”، وهو تعبير يستخدم بالإنجليزية للإهانة بمعنى أن “حياتك فارغة فاعثر على شيء مفيد لتفعله”.

Hello @GretaThunberg



I have 33 cars.



My Bugatti has a w16 8.0L quad turbo.



My TWO Ferrari 812 competizione have 6.5L v12s.



This is just the start.



Please provide your email address so I can send a complete list of my car collection and their respective enormous emissions. pic.twitter.com/ehhOBDQyYU — Andrew Tate (@Cobratate) December 27, 2022

وأوضح متحدث باسم تيت: “لا يمكننا تقديم أي تفاصيل في الوقت الحالي بشأن التقارير المزعومة عن اعتقاله، ومع ذلك، فإن أندرو وتريستان تيت يتمتعان بأقصى درجات الاحترام للسلطات الرومانية، وسيساعدان دائمًا بأي طريقة ممكنة”.

من هو أندرو تيت؟

العمر 35 عاماً

يحمل الجنسيتين البريطانية والأميركية

لاعب محترف سابق في رياضة الكيك بوكسينغ

شارك في النسخة البريطانية من برنامج Big Brother عام 2016، ما منحه الشهرة وجعله مادة مغرية لوسائل الإعلام البريطانية

أخرج من البرنامج بعدما عرضت صحيفة “ذا صن” البريطانية على المنتجين شريط فيديو له وهو يضرب امرأة بحزام

يقول إن الرجال والنساء ليسوا متساوين، معتبراً أن على ضحايا الاغتصاب تحمّل بعض المسؤولية أيضاً.